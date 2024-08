Cartão do Empresário recebe novas adesões em Sergipe

Em um importante passo para fortalecer ainda mais os benefícios oferecidos aos empresários sergipanos, o Cartão do Empresário Fecomércio acaba de anunciar a adesão de 14 novas empresas ao seu programa de vantagens.

Agora fazem parte do Cartão do Empresário as empresas: Portal Escritório Virtual, RSB Gestão Empresarial, VM Consultoria Ambiental, Hotel da Costa, Proclin Medicina Ocupacional, 3M Contabilidade, MCavalcante, Farmácia Reis, Finna Store, MM Tour, Jouis Fotografia e R Pereira.

Com essa expansão, os associados passam a contar com um portfólio ainda mais completo de descontos e serviços exclusivos, facilitando a gestão de seus negócios e proporcionando uma série de benefícios no dia a dia. A assinatura dos contratos dos novos parceiros foi feita na sede da Fecomércio, pelo presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e os representantes das empresas participantes.

As novas empresas que se juntam ao programa atuam em diversos segmentos, como saúde, educação, alimentação, turismo, hotelaria, gestão empresarial, coworking e escritório virtual, gestão ambiental, entre outros. Essa diversidade garante que os empresários encontrem soluções para as mais variadas necessidades, desde a saúde da equipe até a organização de eventos corporativos.

O Cartão do Empresário Fecomércio é um programa de benefícios exclusivo para empresários do estado de Sergipe, oferecido pela Fecomércio-SE. Através do cartão, os associados têm acesso a descontos exclusivos em uma vasta gama de produtos e serviços, facilidades financeiras: com linhas de crédito e capital de giro, oferecidas em parceria com instituições financeiras, serviços exclusivos: como consultorias, cursos e eventos promovidos pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

Tudo pode ser visto e contratado pelo aplicativo Cartão do Empresário, que permite consultar os benefícios disponíveis, encontrar estabelecimentos parceiros e acessar informações sobre o programa. O Cartão do Empresário Fecomércio também promove o fortalecimento da rede de relacionamentos através da participação em eventos e ações promovidas pelo programa.

Como aderir ao Cartão do Empresário? Para aderir ao Cartão do Empresário, basta entrar em contato com a Fecomércio Sergipe através do telefone 3214-2270 ou acessar o site www.fecomercio-se.com.br e lá baixar o aplicativo do Cartão do Empresário.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Foto James Santos

Por Márcio Rocha