Caruru de Cosme e Damião: tradição mantida por gerações

Com certeza você conhece alguém que ainda mantém a tradição de servir caruru no dia 27 de setembro, dedicado aos santos gêmeos Cosme e Damião. Esta é uma prática que atravessa gerações. Famílias levam adiante o que aprenderam com os mais velhos, mas também é possível iniciar esta tradição em agradecimento à determinada graça alcançada.

A mãe de Santo Jacira do Ogum serve o caruru para crianças no dia dos Santos Gêmeos há 50 anos. Tudo começou depois que ela fez uma promessa para conseguir um emprego.

“Mesmo com pouca leitura, o emprego chegou. Entrei no serviço público como servente e cheguei a chefiar a cozinha em uma maternidade onde trabalhei. Desde o ano que me empreguei, passei a dar o caruru e não parei mais”, contou.

Há cerca de 20 anos, uma nova promessa, levou Mãe Jacira a aumentar a quantidade do Caruru que servia.

“Eu caí da escada e tive vários ferimentos no rosto, o médico disse que certamente ficaria com sequelas. Naquele momento, eu disse a São Cosme e São Damião, que se eu não tivesse nada, eu iria dobrar a quantidade do caruru que eu dava. Eu vi eles dois em pé ao lado na maca, e hoje estou aqui com o rosto sem qualquer sequela”, mostrou.

O caruru cresceu e todos os anos atrai centenas de pessoas. A casa de Mãe Jacira fica na Rua Paraíba, no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju. Para este ano a preparação já começou. Serão mais de 10 mil quiabos e cinco quilos de camarão, além de vários brinquedos para as crianças.

“No dia 27, as portas da minha casa estarão abertas. O caruru começa às 18h. É um momento de muita festa, que eu vou manter enquanto vida e disposição eu tiver”, finalizou.

