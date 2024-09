Casa cheia na primeira noite do Sonora Brasil em Aracaju

A primeira noite de realização do projeto Sonora Brasil reuniu no palco do Sesc Comércio, a mestra da cultura popular Mãe Beth de Oxum e o Duo SH, formado pelo multi-instrumentalista Henrique Albino e a cantora Surama Ramos. Os pernambucanos apresentaram um show inédito intitulado Apejó, que na língua Orubá significa encontro, traduzindo assim a junção do coco de umbigada com a música contemporânea.

Também na noite de ontem, 09/09, o público experimentou a música paraense com Felipe Cordeiro & Manoel Cordeiro. Num show de sonoridade única, pai e filho trouxeram batidas eletrônicas, levadas pop tropicais e ritmos em evidência no Norte brasileiro como tecnobrega, boi digital, carimbó, cumbia e a guitarrada.

O Projeto Sonora Brasil promove o intercâmbio cultural entre o público sergipano e grupos musicais de diversos cantos do país. Com a temática ‘encontros, tempos e territórios’, a iniciativa valoriza as territorialidades, a diversidade e as memórias por meio da expressão de seus autores e intérpretes.

Hoje, 10/09, às 18h30, teremos as apresentações de Seu Risca & Ana Paula (SC), Mestre Negoativo & Douglas Din (MG). Todas as apresentações são abertas ao público gratuitamente. O Sesc Comércio fica na Av. Otoniel Doria, 77 (conhecida como Rua da Frente).

O projeto Sonora Brasil conta com o apoio da CNC – Confederação Nacional do Comércio e do Departamento Nacional do Sesc.

Fonte e foto Comunicação – Sesc/Se