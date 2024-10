Casa D’Arte: espaço que valoriza a sergipanidade chega ao RioMar

Casa D’Arte é inaugurada no RioMar Aracaju como espaço de celebração à sergipanidade

Projeto tem à frente Adriana Hagenbeck, Givaldo Barbosa, Josy Mendonça, Laura Estrela, Leila Duarte e Rejane Schultz e visa contribuir com o fortalecimento da cultura local

O RioMar Aracaju acaba de receber a Casa D’Arte, um espaço que traz como proposta a missão de celebrar a sergipanidade e valorizar a promoção das artes locais. O projeto foi inicialmente concebido para homenagear a rica história e identidade cultural de Sergipe, mas visando se tornar um marco permanente de apoio à produção artística e ao estímulo à criatividade. O espaço está localizado no piso L2, em frente à Camicado.

A iniciativa nasceu do desejo de seis artistas sergipanos, reconhecidos em suas áreas de atuação, de criar um ambiente onde a arte e a sergipanidade estivessem sempre em evidência. Juntos, Adriana Hagenbeck, Givaldo Barbosa, Josy Mendonça, Laura Estrela, Leila Duarte e Rejane Schultz estão à frente do projeto, que chega para elevar toda nossa história e fazer crescer o amor pela cultura.

“Somos artistas e expressamos nosso amor pela arte, produzindo peças exclusivas e cheias de afeto. Nosso objetivo é manter viva a tradição sergipana, ao mesmo tempo em que damos espaço para a inovação e a criatividade. Queremos que a Casa D’Arte se torne uma referência no fomento às expressões culturais da região, e, palco para que artistas locais mostrem seu trabalho”, afirma Josy Mendonça, uma das idealizadoras do projeto.

Para a professora Cristine Lenz, a abertura da loja no shopping foi uma grata surpresa, já que o espaço chega com a proposta de democratizar a arte. “Eu amei o espaço. Além de ter obras lindíssimas, achei a arte com um preço acessível, ainda mais tendo a opção do parcelamento. Apesar de nunca questionar o valor monetário de uma arte, às vezes me entristece o fato da arte não ser acessível para a maior parte do povo brasileiro. Sendo assim, ter uma loja em um lugar de fácil acesso, popular e com um valor mais acessível torna a arte mais democrática para o assalariado do Brasil”, comemora a professora.

A chegada da Casa D’Arte, o RioMar Aracaju reafirma o compromisso com o apoio às manifestações culturais e a valorização das riquezas artísticas de Sergipe, contribuindo para que a nossa identidade continue a ser celebrada e, principalmente, perpetuada.

Dia da Sergipanidade

Nesta quinta-feira, 24 de outubro, data em que se celebra o Dia da Sergipanidade, a Casa irá promover exposições, oficinas de pintura e rodas de conversa, com a proposta de reunir artistas, entusiastas e o público em geral. As oficinas de pintura, em cerâmica e papel canson, serão gratuitas e com vagas para 50 participantes (25 vagas para cada oficina), contará com desenhos de Leila Duarte e placas de cerâmica confeccionadas por Josy Mendonça. O cliente poderá soltar a imaginação para colorir desenhos com símbolos que representam a sergipanidade e terá direito de levar sua criação para casa. A oficina será realizada das 15h às 20h.

Além da programação voltada para o Dia da Sergipanidade, o espaço deverá abrigar iniciativas ao longo de todo o ano, reforçando a missão de promover o diálogo entre a tradição e a modernidade na arte sergipana. O projeto, assim, vai além da simples homenagem, se consolidando como uma plataforma de fortalecimento da cultura local.

Foto Divulgação Casa D’Arte

Lotti+Caldas Comunicação