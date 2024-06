Casa de Cultura João Ribeiro realiza programação para comemorar nascimento do patrono

Desde a década de 1970, a Casa de Cultura João Ribeiro promove a tradicional Novena de São João Batista

A Casa de Cultura João Ribeiro, unidade da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em Laranjeiras, realiza os festejos alusivos ao nascimento do seu patrono nesta quarta-feira, 26. A programação começa com a tradicional novena de São João, às 19h, apresentação do Batalhão Unidos de São João, às 19h30, quadrilha junina Poeirinha do Sertão, às 20h, e encerramento com apresentação musical do trio pé de serra Piauí, às 20h30.

Desde a década de 1970, a Casa de Cultura João Ribeiro promove a tradicional Novena de São João Batista. Antes disso, a festividade era realizada na capela da Rua da Cacimba. De acordo com o diretor da unidade, Marcos Oliveira, a mudança foi uma forma que a instituição encontrou para salvaguardar esse patrimônio imaterial, cultural e religioso, para que fosse mantido em sua originalidade. “ É uma tradição zelada pela instituição museal e pela comunidade local, festejando, assim, o nascimento de São João Batista e, também, o patrono João Ribeiro, nascido a 24 de junho de 1860”, afirma Marcos Oliveira.

Ilustre laranjeirense

A Casa de Cultura João Ribeiro é uma das mais importantes reservas culturais da história de Laranjeiras e de Sergipe. Homenageia João Batista Ribeiro de Andrade Fernandes, que nasceu no dia 24 de junho de 1860 e residiu na Casa que leva seu nome. Foi estudante em sua terra e no Atheneu Sergipense (1880). Professor de português de Dom Pedro II, formado em Direito, teve forte ligação com a literatura e história. Foi tradutor, gramático, romancista, filólogo, poliglota, músico, folclorista, historiador, crítico literário, jornalista, poeta, contista, pintor, inaugurou imortalidade na Academia Sergipana de Letras e membro da Academia Brasileira de Letras. João Ribeiro morreu no dia 13 de abril de 1934. A Casa de Cultura foi institucionalizada patrimônio cultural no dia 9 de agosto de 1974, com o objetivo de preservar seu acervo e estimular o serviço documental e histórico do homenageado, expandindo ações voltadas à pesquisa, com projetos educativos e culturais. A Casa fica localizada na Rua João Ribeiro, nº 14, em Laranjeiras

Fonte e Foto: Funcap