Casa do Papai Noel atrai público à Vila do Natal Iluminado

Dos diversos personagens que compõem o Natal, nenhum é tão conhecido quanto o Papai Noel. Por isso, a Casa do Papai Noel tem sido uma das atrações mais disputadas da Vila do Natal Iluminado, que acontece na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Todos os dias, centenas de aracajuanos e turistas de todas as idades aproveitam para conhecer o espaço e fazer um registro com o bom velhinho.

A casa é um espaço totalmente decorado com a estética natalina, com objetos como árvore de Natal, brinquedos, entre outros. O público se organiza por meio de uma fila, e pouco a pouco entra para conhecer e tirar fotos. Ao final, o momento mais aguardado: o Papai Noel esperando em sua cadeira para arrancar sorrisos do público e atender aos pedidos das crianças.

A vendedora Gabriela Espírito Santo conheceu o local com a filha Caroline, de 4 anos. “É meu primeiro dia aqui, e está fantástico. Todas as famílias precisam conhecer, porque ficou muito lindo. Para mim, o Natal é uma data muito especial, que representa a família, ainda mais tirando foto com o Papai Noel neste lugar tão bonito”, disse ela. A pequena Caroline também gostou: “Eu adorei. Gostei muito, e já quero vir de novo”.

Quem também levou a filha para conhecer o Papai Noel e o espaço foi o técnico de tecnologia da informação Fernando de Paula, com a pequena Laura, de 5 anos. Além de ver a filha se divertir, ele também relembrou os tempos de infância. “Minha filha adorou, o Papai Noel recepcionou a gente muito bem. Deu para lembrar da infância, eu também gostei demais. A Vila está maravilhosa com tudo super organizado”, pontuou.

E mesmo com público majoritariamente infantil, pessoas de todas as idades aproveita para se divertir na Casa. É o caso de Ana Izabela Martins, que não apenas registrou a alegria da enteada Luísa, de 5 anos, mas também tirou fotos com o noivo, Victor, e o Papai Noel.

“A Luísa quer ganhar um castelinho, e estava doida para falar ao Papai Noel. Foi uma oportunidade maravilhosa. A gente também curtiu muito, foi um registro lindo de família. A vila está maravilhosa, dá para as famílias curtirem independentemente da renda ou faixa etária. Foi algo bem legal que o Governo do Estado fez, para dar lazer às pessoas neste fim de ano com o clima natalino”, exaltou a farmacêutica.

Vila do Natal

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Deso, Netiz e Energisa.