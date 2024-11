Casa Hábyto lançará coleção de alto verão da marca italiana Diesel

A Casa Hábyto, loja multimarcas referência em Sergipe, vai promover o lançamento da coleção de alto verão da marca italiana Diesel em um evento exclusivo, na próxima quinta-feira, 21, em Aracaju. O evento, que reunirá clientes, influenciadores e representantes da imprensa, acontece na maison da loja, localizada na Avenida Jorge Amado, nº 861, no bairro Garcia.

Comandada pela empresária Edilamar Carvalho, a Casa Hábyto se destaca por oferecer peças de marcas internacionais renomadas, sendo uma das mais tradicionais e respeitadas no estado. A nova coleção da Diesel, que chega com exclusividade à loja, traz o que há de mais atual no universo do streetwear, com peças que mesclam casualidade e elegância.

A linha aposta em itens-chave como o jeans, com suas modelagens desconstruídas e um toque moderno, refletindo a proposta ousada e contemporânea da marca. Outro destaque da coleção são as 1DR Bags, bolsas que aliam funcionalidade ao estilo urbano característico da Diesel, com detalhes sofisticados que valorizam o design da peça.

Durante o evento, os convidados terão a oportunidade de conhecer mais sobre as tendências da marca diretamente com o diretor da Diesel, Cláudio Pessanha que também estará presente para compartilhar detalhes sobre as inspirações por trás da coleção.

Com um portfólio de marcas renomadas, a Casa Hábyto reforça seu papel como um dos principais endereços de moda de luxo em Sergipe, trazendo para seus clientes peças exclusivas e de alta qualidade.

Sobre a Hábyto

Fundada no final dos anos 1970 em Lagarto, Sergipe, a Hábyto começou como uma loja especializada em roupas íntimas e bolsas inspiradas nos bornais militares. Sob a liderança de Edilamar Carvalho, a loja ampliou seu portfólio, trazendo peças exclusivas de marcas como Levi’s e Lee, o que conquistou rapidamente o público jovem da região. Esse sucesso levou à expansão para Aracaju, onde consolidou sua reputação.

Recentemente, a marca adotou a grafia “Hábyto” por questões de numerologia e segue se destacando com eventos culturais e desfiles. Com mais de quatro décadas de história, a loja é um verdadeiro polo de estilo e arte, oferecendo uma experiência de moda única que une cultura e autoestima.

Fonte e foto NV Comunicação