CASACOR convida o público a Semear Sonhos no Palácio de Veraneio

A mais completa mostra de arquitetura, design de interiores, arte e paisagismo de Sergipe acontece de 10 de outubro a 30 de novembro de 2025

A partir desta sexta-feira, 10 de outubro, a sociedade sergipana terá a oportunidade de visitar uma das edificações mais emblemáticas do Estado. Até o dia 30 de novembro, o Palácio de Veraneio do Governo de Sergipe será palco da 5ª edição da CASACOR em Sergipe. Em parceria com o Governo do Estado, o evento – realizado pela maior e mais completa plataforma de arquitetura, design e paisagismo das Américas – convida o público a vivenciar uma experiência inédita no imóvel que foi lar de governadores e cenário de momentos importantes da história sergipana.

Com projeto atribuído ao engenheiro alemão Hermann von Altenesch, o Palácio de Veraneio foi construído no período de 1939 a 1941 e está localizado na Avenida Gov. Paulo Barreto de Menezes, 2240, no bairro Farolândia em Aracaju. O acesso para visitação será pela rua lateral (Amaralina) e o local conta com estacionamento gratuito. A mostra estará aberta de terça a domingo, funcionando das 16h às 22h (terça a sábado) e das 15h às 21h (domingos). Os ingressos têm valores a partir de R$40 e estão à venda na bilheteria do evento e pelo link https://appcasacor.com.br/events/sergipe-2025 (disponível no @casacorsergipe no Instagram).

Em 2025, a mostra propõe uma imersão no tema “Semear Sonhos”, despertando o olhar para o futuro e para novas formas de viver, habitar e cuidar. O percurso da CASACOR atravessa a casa-sede, os jardins e os espaços externos do Palácio de Veraneio, onde os visitantes encontram 31 ambientes que unem tradição, sustentabilidade e inovação.

O prédio principal do Palácio abriga agora o futuro gabinete de despachos do governador e um memorial histórico-cultural do lugar, enquanto a área externa acolhe espaços dedicados ao morar, restaurantes e experiências sensoriais. A parceria entre o Governo do Estado e a CASACOR inaugura um novo capítulo na história dessa emblemática edificação, que estava desativada desde 2018.

“É motivo de muito orgulho para nós, sergipanos, vermos um espaço histórico como o Palácio de Veraneio, abrigando a quinta edição da CASACOR em Sergipe, em parceria com o Governo do Estado. Nós temos o compromisso em desenvolver o artesanato sergipano e deixar evidente, tanto para os artesãos quanto para a população, o quanto ele é capaz de impulsionar a cultura, além de girar a engrenagem da economia. É uma mostra importantíssima, prestigiada, e que ajuda a revitalizar uma parte importante de nossa história com beleza e um olhar para o futuro”, enfatiza o governador Fábio Mitidieri.

“Estamos honrados em proporcionar esse reencontro da população com o Palácio de Veraneio. A valorização da nossa história, da nossa cultura e da nossa gente é um dos pilares da CASACOR. Com seus jardins e arquitetura marcantes, o Palácio de Veraneio inspira também a reconexão entre cidade e natureza, que é fundamental”, destaca Mercês Souza, diretora executiva da CASACOR em Sergipe.

INOVAÇÃO, BELEZA E SUSTENTABILIDADE NO MORAR

A CASACOR Sergipe 2025 reúne nomes consagrados e novos talentos que traduzem a diversidade criativa do Estado em ambientes de beleza, conforto e autenticidade.

Ana Porto (Praça Semear Sonhos), Danillo Sobral (Jardim Casa Mestiça), Edney Evangelista (Bilheteria Primeira Página), Elissandro Matos e Kátia Carvalho (Memorial Palácio de Veraneio), Fernando Antônio Souza (Jardim Artur Bispo do Rosário), Gabriel Gois (Chefe de Gabinete), Gilvan Acciolli (Sensi Deck Bar), Gleide Belfort (Suíte Sara), Hertha Dantas (Gabinete do Governador – Entre Linhas), Isa Ribeiro (Refúgio Urbano), Isadora Torres (Café Doce Acaso), Ívia Maia e Mirlene Sales (Pátio de Eventos Afluentes), Josef Meris (Outdoor Living), Junior Ordoñez (Refúgio do Leitor), Karine Dias (Hall e Banheiros – Traços da Terra), Leila Franco Pires (Lobby Jenner), Lúcia Helena Magalhães (Refúgio Secreto), Luiz Fernando e Dani Martins (Banheiros Entre a Luz e o Silêncio), Maicon Amorim (Chalé de Veraneio Deca), Marcos Brito (Suíte Alcova), Marcos Lima (Pátio Respiro), Melcíades Filho (Praça do Artesão), Patrícia Aguiar (Living Master), Roberta Gonçalves (Terraço Sagrado) Rodrigo Fonseca (Uçá Bistrô), Suzi Gomes (Gabinete Dama da Terra), Tahinara Sanferry (Gabinete D’Ella), Viviane Oliveira (SaraU), Wal Bastos (Aurora), Waleska Oliveira (Dormitório do Governador) e Ygor Prudente (Sala Serigy) integram o elenco.

Em contrapartida à cessão do espaço para a realização do evento, a CASACOR promoveu, com recursos próprios, benfeitorias no Palácio como a instalação de banheiros internos com acessibilidade (Entre a Luz e o Silêncio), a construção da Praça Semear Sonhos, a revitalização do jardim principal (Jardim Casa Mestiça) e a doação dos projetos de interiores da casa-sede.

ARTE, NATUREZA E GASTRONOMIA

A mostra também oferecerá experiências gratuitas, abertas ao público, com ativações culturais e ações voltadas ao bem-estar e à sustentabilidade. O visitante poderá desfrutar do Uçá Bistrô, do Sensi Deck Bar e do Café Doce Acaso, além de vivenciar experiências singulares nos jardins, na Galeria de Arte e na Casa do Artesanato, projeto da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (SETEEM) que coloca em evidência os saberes e fazeres da gente sergipana.

Neste ano, o evento conta também com um espaço dedicado exclusivamente às artes. Abrindo a programação especial que celebra a produção artística sergipana em diferentes perspectivas e linguagens, a Galeria de Arte Álvaro Santos apresenta a exposição “Fragmentos e Aproximações: Poéticas do Acervo GAAS”. A mostra segue até o dia 26 de outubro e a visitação é gratuita. Em seguida, a Galeria CASACOR abrigará outras exposições orquestradas pela Ces Arts Galeria, DESENVOLVE-SE e Galeria Mário Britto.

Além do patrocínio nacional da Deca, Coral e Banco BRB, o evento conta com a parceria da revista Veja, os patrocínios locais da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Sergipe (SETEEM), DESENVOLVE-SE, GW Comunicação Visual, Hunter Douglas, Rezende Engenharia, RioMar Shopping, Victória Brasil e os apoios institucionais do CAU, ABD e UNIT.

Lotti+Caldas Comunicação – foto assessoria