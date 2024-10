CASACOR Sergipe 2024 abre as portas ao público nesta sexta-feira, 18, em Aracaju

A maior mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina chega ao bairro Atalaia, em Aracaju, e brinda os visitantes com uma experiência singular em torno do morar, das artes e da gastronomia

Celebrando um momento histórico para a arquitetura, o design e o paisagismo no Estado, a 4ª CASACOR Sergipe abre as portas para o público nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 16 horas. A mostra reúne arquitetos de diferentes estilos e gerações e apresenta 35 ambientes inspirados no tema “De Presente, o Agora” e o lançamento da Casa do Artesanato Sergipano, além de proporcionar uma experiência gastronômica exclusiva.

A edição 2024 do evento marca a fusão da Mostra Aracaju com a renomada CASACOR, elevando ainda mais o nível da exposição que conecta as principais tendências mundiais do morar ao regionalismo e projeta os talentos sergipanos para todo o Brasil. Essa integração não apenas valoriza a identidade cultural do Estado, mas também reforça o papel de Aracaju como um polo de inovação na arquitetura, design de interiores e soluções paisagísticas.

A fusão da Mostra Aracaju com a CASACOR Sergipe é fruto do compromisso dos novos franqueados em repactuar o presente para inventar o futuro e proporcionar aos visitantes uma experiência cada vez melhor. “Graças à credibilidade construída ao longo da nossa história, à solidez da maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo da América Latina, ao talento e à dedicação de um elenco de peso, ao empenho dos fornecedores e à confiança dos patrocinadores, estamos entregando ao público uma edição memorável. Todos os espaços foram cuidadosamente projetados para promover uma imersão no belo e no ancestral e suscitar reflexões sobre o passado e o legado que queremos deixar”, ressalta a arquiteta Mercês Souza, fundadora da Mostra Aracaju e integrante da atual diretora da CASACOR Sergipe.

Perto da praia

O evento acontece até o dia 8 de dezembro na Rua Arício Guimarães Fortes, 454, no bairro Atalaia, em um imóvel próximo ao mar, cedido pela Constren Engenharia. A casa está aberta ao público, de terça a sábado, das 16h às 22h (bilheteria até 21h30) e, aos domingos e feriados, das 16h às 21h (bilheteria até 20h30). A venda de ingressos está disponível no site da CASACOR através do link https://appcasacor.com.br/events/sergipe-2024.

Entre os ambientes, o Lounge Constren, projetado pelo arquiteto Gilvan Acciolli, convida o visitante a mergulhar na atmosfera náutica do Portillo Residence, empreendimento que será erguido pela construtora na área onde hoje acontece a CASACOR. Criado pelo arquiteto Wesley Lemos, o espaço Estesia Deca, retrata o sonho de infância de criar e materializar a casa idealizada apenas no imaginário, como uma morada simples e singela, que ganha atmosfera de lar, acolhimento e bem-estar.

O Living Celi Mall, assinado pela arquiteta Renata Lopes, celebra a herança artesanal brasileira e tem a marcenaria fina e o trabalho manual dos grandes mestres artesãos como destaques. Já o espaço minimalista projetado pela arquiteta Lilia Duarte é inspirado na trajetória da Construtora Celi e acolhe uma grande escultura de Gil Apolinário que conecta o visitante às raízes culturais, à força e à colheita de bons frutos.

Além da imersão no belo e no ancestral, a CASACOR Sergipe proporciona experiências gastronômicas deliciosas. Projetado pelos arquitetos Marcelo Mabel e Vanessa Fernanda, do Sapê Concept, o Uçá Bistrô brinda o público com um menu especial do chef Cleiton Camargo e bebidas da cervejaria sergipana, em um ambiente inspirado nos manguezais. Já a cafeteria assinada pela arquiteta Lúcia Helena celebra a influência do tropicalismo na arquitetura brasileira e oferece ao público as delícias da doceria Doce Acaso. O acesso ao bistrô e à cafeteria é gratuito.

Casa do Artesanato

A CASACOR também é palco do lançamento da Casa do Artesanato Sergipano, iniciativa do Governo do Estado que visa impulsionar o talento das artesãs e artesãos e desenvolver economicamente o setor. “Com a Casa do Artesanato, o artesão tem a oportunidade de comercializar sua peça por um preço justo, para que ele consiga encontrar novos mercados e possa efetivamente sobreviver a partir do seu talento. O espaço reúne o artesanato de qualidade, o melhor que é produzido aqui no Estado de Sergipe, que tem ganhado o Brasil e o mundo”, afirma Jorge Teles, secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Sergipe (SETEEM).

O gestor explica que em todas as oito regiões do Estado (Alto Sertão, Baixo São Francisco, Médio Sertão, Agreste, Leste, Grande Aracaju, Centro Sul e Sul) haverá uma Casa do Artesanato Sergipano. Serão três modelos desenvolvidos em contêineres, como o apresentado na CASACOR 2024, e uma loja máster em Aracaju.

Elenco

Alan Gustavo (Hall de entrada), Aline Dantas (Femme Qui Guérit), Ana Porto (Pátio Acayu), Ana Romélia (Varanda), Andréa Galindo (Hall e Lavabo Recordar), Carlos Rezende (Terraço Superior – Abrigo, Amparo, Cuidado), Cristiana Cardoso (Casulo gazebo com jardim), Edney Evangelista (Suíte Veredas), Gilvan Acciolli (Lounge Constren), Gleide Belfort (Origem), Gustavo Fontes, Rodrigo Lacerda e Guile Amadeu – Coletivo de Arquitetos (Praça Coletiva), Hertha Dantas (Quarto Cura), Isa Ribeiro (Lavabo Taipa), Jéssica Ferreira (Hall Memórias), Júnior Ordoñez (Gazebo Mangará), Kelly Ribeiro (Varanda terapêutica: Aláfia), Larissa Franco (Sala Trama – Jantar), Letícia Mota e Felipe Goldhar – Gollma Studio (Passeio para a Casa), Lilia Duarte (Celi Construtora), Lúcia Helena Magalhães (Cafeteria), Maicon Amorim (O Atávico em mim: Instalação gourmet), Maira Prado (Bilheteria), Marcelo Mabel e Vanessa Fernanda – Sapê Concept (Uçá Bistrô), Marcos Brito (Refúgio das Memórias), Matheus Menezes (Cozinha), Patrícia Aguiar (Solarium), Renata Lopes (Living Celi Mall), Rodrigo Fonseca (Entrada “De presente, O Agora”), Susana Gomes (Encantos do Sertão), Tahinara Sanferry (Adega Petrus), Thiago Collares (Estar Home), Thiago Moura (Old Money), Thiago Perez (Estar Raízes), Wesley Lemos (Estesia Deca) e Ygor Prudente (Quarto Memórias) integram o elenco de peso da 4ª CASACOR Sergipe.

Além do patrocínio nacional da Deca, Coral, Banco BRB e Veja, o evento conta com o patrocínio local da Constren Engenharia, Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Sergipe (SETEEM), Tiradentes Innovation Center | Unit, Riomar Shopping, Rezende Engenharia, Aptus e GW Comunicação Visual.

CASACOR Sergipe 2024

O quê? A edição sergipana da principal mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina reúne 35 ambientes projetados por 39 destacados profissionais, acolhe a primeira Casa do Artesanato Sergipano e oferece uma experiência gastronômica singular no Uçá Bistrô e Cafeteria Doce Acaso.

Quando? De 18 de outubro a 8 de dezembro. Terça a sábado, das 16h às 22h (bilheteria até 21h30). Domingos e feriados, das 16h às 21h (bilheteria até 20h30).

Onde? Rua Arício Guimarães Fortes, 454, bairro Atalaia, Aracaju | SE.

Quanto? Ingressos a partir de R$35 (meia), à venda pelo link https://appcasacor.com.br/events/sergipe-2024, disponível no Instagram da @CasaCorSergipe.

Foto: Arquivo CASACOR Sergipe

