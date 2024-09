CASACOR Sergipe 2024 vai reunir profissionais de diferentes gerações

A CASACOR Sergipe ganhou nova diretoria neste ano e, para celebrar esse momento especial, reunirá arquitetos, designers de interiores e paisagistas de diferentes gerações. Sob a gestão da experiente arquiteta e empresária Mercês Souza e de seus sócios Gilvan Acciolli e Rodrigo Fonseca, a mostra acontecerá, pela primeira vez, no bairro Atalaia, em um imóvel próximo ao mar, cedido pela Constren Engenharia.

Entre os estreantes na CASACOR Sergipe, estarão profissionais consagrados como Lilia Duarte, Edney Evangelista, Ana Romélia e Thiago Moura. Estes nomes de peso dividirão espaço com escritórios da nova geração como Sapê Concept, Renata Lopes, Tahinara Sanferry, Jéssica Ferreira, Hertha Dantas, Marcos Brito, Felipe Goldhar e Letícia Mota, além de veteranos como Cristiana Cardoso e Wesley Lemos.

A 4ª CASACOR Sergipe acontecerá de 18 de outubro a 8 de dezembro e contará com 35 ambientes inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Além do patrocínio da Deca, Coral, Banco BRB e revista Veja, o evento contará com o apoio local da Constren Engenharia, Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Sergipe (SETEEM), Tiradentes Innovation Center|Unit, Rezende Engenharia, Aptus, Doce Acaso, Cevejaria Uçá, Celi Mall Decor, Construtora Celi, Verezza, Home Design, JM Telhas, Pecom, SCA, Persiana real – Arbo, Atelier Decor, Base Vidros, J. Nunes Acabamentos e Iluminação, Modular, Luiz Gonzaga Mármores e Granitos e Novo Tok Interiores.

Confira o elenco completo da CASACOR Sergipe 2024:

Alan Gustavo, Aline Dantas, Ana Porto, Ana Romélia, Andréa Galindo, Carlos Rezende, Cristiana Cardoso, Edney Evangelista, Gilvan Acciolli, Gleide Belfort, Gustavo Fontes, Rodrigo Lacerda e Guile Amadeu (Coletivo de Arquitetos), Hertha Dantas, Isa Ribeiro, Jéssica Ferreira, Júnior Ordoñez, Kelly Ribeiro, Larissa Franco, Letícia Mota e Felipe Goldhar, Lilia Duarte, Lúcia Helena Magalhães, Maicon Amorim, Maira Prado, Marcelo Mabel e Vanessa Fernanda (Sapê Concept), Marcos Brito, Matheus Menezes, Patrícia Aguiar, Renata Lopes, Rodrigo Fonseca, Susana Gomes, Tahinara Sanferry, Thiago Collares, Thiago Moura, Thiago Perez, Wesley Lemos e Ygor Prudente.

Foto: Xico Diniz

