CASACOR Sergipe 2025 acolhe espaço dedicado às artes visuais

Durante o período de realização da CASACOR Sergipe 2025, que acontece até 30 de novembro, o público ganha um espaço dedicado à arte e à contemplação dentro da mostra. A Galeria CASACOR acolhe uma programação especial, com quatro exposições, que celebram a produção artística sergipana em diferentes perspectivas e linguagens.

A temporada das artes é marcada pela apresentação de “Fragmentos e Aproximações: Poéticas do Acervo GAAS”, da Galeria de Arte Álvaro Santos, que pode ser visitada até 26 de outubro, no espaço de convivência da CASACOR Sergipe. A visitação é gratuita e segue o mesmo horário de funcionamento da mostra, ou seja, de terça a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos e feriados, das 15h às 21h.

A exposição apresenta 28 trabalhos selecionados a partir de uma minuciosa revisitação do acervo da GAAS, descobrindo-se diálogos, conexões e aproximações entre artistas e tempos distintos. O resultado é uma curadoria sensível que convida o público a novas experiências de leitura e fruição estética, revelando a potência da arte como instrumento de aproximação e reflexão.

Entre os nomes presentes na mostra estão Anete, J. Inácio, Leonardo Alencar, Jenner Augusto, François Hoald, Calunga, Joubert Moraes e Alef Freire, além de outros artistas que compõem o panorama das artes visuais sergipanas. O encontro de gerações e linguagens revela a vitalidade da arte local e sua capacidade de reinventar sentidos e narrativas.

Após a exposição da GAAS, a Galeria CASACOR receberá outras mostras ao longo da programação:

Ces Arts Galeria – de 21 de outubro a 2 de novembro;

Desenvolva-SE – de 4 a 16 de novembro;

Galeria Mário Britto – de 18 a 30 de novembro.

A mostra também oferece experiências gratuitas, abertas ao público, com ativações culturais e ações voltadas ao bem-estar e à sustentabilidade. O visitante pode desfrutar do Uçá Bistrô, do Sensi Deck Bar e do Café Doce Acaso. Além disso, pode vivenciar experiências singulares nos jardins e na Casa do Artesanato, projeto da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (SETEEM). Este projeto coloca em evidência os saberes e fazeres da gente sergipana.

Além do patrocínio nacional da Deca, Coral e Banco BRB, o evento conta com os patrocínios locais da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Sergipe (SETEEM), DESENVOLVE-SE, GW Comunicação Visual, Hunter Douglas, Rezende Engenharia, RioMar Shopping Aracaju, Victória Brasil. Além disso, há os apoios institucionais do CAU, ABD e UNIT, além da parceria com a revista Veja.

A mostra está localizada na Avenida Gov. Paulo Barreto de Menezes, 2240, no bairro Farolândia em Aracaju. O acesso para visitação acontece pela Rua Amaralina (lateral do palácio) e o local conta com estacionamento gratuito. O evento está aberto de terça a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 15h às 21h. Os ingressos têm valores a partir de R$40 e estão à venda na bilheteria do evento e pelo link https://appcasacor.com.br/events/sergipe-2025, disponível no perfil @casacorsergipe.

Foto Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação