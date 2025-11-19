CASACOR Sergipe estará aberta nesta quinta-feira, Dia da Consciência Negra

A maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas estará funcionando normalmente nesta quinta-feira, 20 de novembro, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra.

Tendo como cenário o icônico Palácio de Veraneio, a 5ª edição da CASACOR Sergipe proporciona uma experiência cultural e gastronômica em 31 ambientes que unem beleza, conforto, funcionalidade e bem-viver, além da Casa do Artesanato Sergipano, cafeteria Doce Acaso, Uçá Bistrô e Sensi Deck Bar.

Neste ano, o evento brinda o público com o espaço Galeria CASACOR, onde os amantes das artes podem desfrutar de exposições das mais variadas linguagens artísticas. A 30 de novembro está em cartaz a exposição ‘A Travessia dos Elementos’, que apresenta, através da curadoria de Mário Britto, o trabalho de 17 artistas. O acesso à galeria é livre.

A Mostra está localizada na Avenida Gov. Paulo Barreto de Menezes, 2240, bairro Farolândia, em Aracaju. O acesso para visitação é feito pela Rua Amaralina (lateral do Palácio), com estacionamento gratuito. O funcionamento é de terça a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 15h às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos na bilheteria do evento ou pelo link appcasacor.com.br/events/sergipe-2025, disponível também no perfil @casacorsergipe.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto Marcos Fraga