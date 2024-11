CASACOR Sergipe funciona em horário normal nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (15), em comemoração à Proclamação da República, a 4ª edição da CASACOR Sergipe estará de portas abertas para receber o público, das 16h às 22h, garantindo uma programação que contempla sofisticação, cultura e experiênciasgastronômicas, que enriquecem a visita com aromas e sabores.

No sábado, o evento funcionará das 16h às 22h e no domingo receberá os visitantes das 16h às 21h.

Localizada na Rua Arício Guimarães Fortes, 454, no bairro Atalaia, a mostra de arquitetura e design reúne talentos que transitam por diferentes estilos e gerações, refletindo a diversidade e a criatividade dos profissionais locais. Com 35 ambientes inspirados no tema “De Presente, o Agora”, os projetos celebram o momento atual com espaços que convidam à reflexão e à apreciação.

Foto: Accioly Studio

