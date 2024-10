CASACOR Sergipe inicia venda de ingressos para a edição 2024

Compra antecipada oferece 20% de desconto no bilhete de acesso para a maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo da América Latina

Com 35 ambientes inspirados no tema “De Presente, o Agora”, a CASACOR Sergipe acontecerá, pela primeira vez, no bairro Atalaia, em Aracaju. O evento será aberto ao público nesta sexta-feira,18 de outubro, e a pré-venda dos ingressos já está disponível no site da CASACOR, pelo link https://appcasacor.com.br/events/sergipe-2024. Para adquirir o ingresso com desconto de 20%, basta adicionar o cupom PREVENDA20 no momento da compra. A promoção é válida até o dia 17 de outubro.

A 4ª CASACOR Sergipe acontecerá na Rua Arício Guimarães Fortes, 454, em um imóvel próximo ao mar, cedido pela Constren Engenharia, funcionando de terça a sábado, das 16h às 22h (bilheteria até 21h30) e, aos domingos e feriados, das 16h às 21h (bilheteria até 20h30).

Neste ano, o evento reunirá arquitetos, designers de interiores e paisagistas de diferentes gerações. Alan Gustavo, Aline Dantas, Ana Porto, Ana Romélia, Andréa Galindo, Carlos Rezende, Cristiana Cardoso, Edney Evangelista, Gilvan Acciolli, Gleide Belfort, Gustavo Fontes, Rodrigo Lacerda e Guile Amadeu (Coletivo de Arquitetos), Hertha Dantas, Isa Ribeiro, Jéssica Ferreira, Júnior Ordoñez, Kelly Ribeiro, Larissa Franco, Letícia Mota e Felipe Goldhar (Studio Gollma), Lilia Duarte, Lúcia Helena Magalhães, Maicon Amorim, Maira Prado, Marcelo Mabel e Vanessa Fernanda (Sapê Concept), Marcos Brito, Matheus Menezes, Patrícia Aguiar, Renata Lopes, Rodrigo Fonseca, Susana Gomes, Tahinara Sanferry, Thiago Collares, Thiago Moura, Thiago Perez, Wesley Lemos e Ygor Prudente integram o time de peso que irá proporcionar uma experiência singular ao público.

Além do patrocínio nacional da Deca, Coral, Banco BRB e Veja, a CASACOR Sergipe 2024 conta com o patrocínio local da Constren Engenharia, Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Sergipe (SETEEM), Tiradentes Innovation Center | Unit, Riomar Shopping, Rezende Engenharia, Aptus e GW Comunicação Visual.

Foto: Arquivo CASACOR Sergipe

