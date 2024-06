CASACOR Sergipe irá acolher a 1ª Casa do Artesanato Sergipano

Na manhã desta segunda-feira, 10 de junho, os sócios-diretores da CASACOR Sergipe, Gilvan Acciolli, Mercês Souza e Rodrigo Fonseca, firmaram importante parceria com o Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Neste ano, sob a curadoria dos arquitetos, designers de interiores e paisagistas da mostra, os saberes e fazeres da gente sergipana terão grande visibilidade na 4° CASACOR Sergipe, que também será palco do lançamento da CASA DO ARTESANATO SERGIPANO, projeto que o Governo do Estado irá implantar em Aracaju e outras cidades de Sergipe.

“Agradeço a todos que fazem a CASACOR por esta oportunidade de valorizarmos a nossa arte e o nosso artesanato sob o olhar diferenciado dos arquitetos, dos profissionais do design. Vai ser uma experiência muito importante não só para os nossos artistas mas também para a própria CASACOR, de valorização da nossa cultura”, agradeceu o governador Fábio Mitidieri em solenidade realizada durante o 1° Seminário Estadual de Artesanato – Artistas de Saberes, no Teatro Atheneu.

Foto: João Ribeiro

