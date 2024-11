CASACOR Sergipe oferece arte e lazer neste feriado em Aracaju

Mostra de arquitetura, design e paisagismo estará aberta normalmente neste sábado, 2 de novembro

A maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas está de portas abertas em Aracaju e funcionará normalmente neste sábado, 2 de novembro, das 16h às 22h. O evento proporciona uma experiência cultural e gastronômica em 35 ambientes que unem beleza, conforto, funcionalidade e bem-viver, além da Casa do Artesanato Sergipano, cafeteria Doce Acaso e Uçá Bistrô.

Com o tema De Presente, o Agora, a mostra convida o visitante a olhar para o passado e refletir sobre o legado que estamos construindo hoje. Essa reflexão inspirou os profissionais a criarem ambientes únicos e repletos de regionalismo. A arte e o artesanato sergipanos convivem em harmonia e dão vida a criações inspiradoras.

Da entrada criada pelo arquiteto Rodrigo Fonseca ao Gourmet projetado por Maicon Amorim, passando pelo Lounge Constren assinado por Gilvan Acciolli, o Hall de Alan Gustavo, o Living Celi Mall Decor projetado por Renata Lopes, o Estar Raiz.es de Thiago Pérez, a Varanda Terapêutica de Kelly Ribeiro, a Estesia Deca criada por Wesley Lemos, dentre outros espaços criativos, inspirações não faltam para os apreciadores das artes, do design e do bom gosto.

A CASACOR Sergipe está localizada na Rua Arício Guimarães Fortes, 454, no bairro Atalaia, funcionando até o dia 8 de dezembro, de terça a sábado das 16h às 22h e, aos domingos, das 16h às 21h. Os ingressos estão à venda no link disponível no @casacorsergipe (Instagram) e na bilheteria física no local do evento.

Foto: Xico Diniz e Gabriela Daltro

Lotti+Caldas Comunicação