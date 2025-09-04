CASACOR Sergipe vai reunir nomes consagrados e novos talentos da arquitetura

De 10 de outubro a 30 de novembro, o Palácio de Veraneio receberá a 5ª edição da mostra, sob o tema “Semear Sonhos”

A edição 2025 da CASACOR em Sergipe reunirá 34 destacados profissionais da arquitetura, do design de interiores e do paisagismo, que brindarão o público com 31 ambientes inspirados no tema “Semear Sonhos”. O evento acontecerá de 10 de outubro a 30 de novembro no Palácio de Veraneio, em Aracaju, e contará com nomes consagrados, a exemplo de Leila Franco Pires, Júnior Ordoñez, Maicon Amorim, Fernando Souza, Edney Evangelista e Patrícia Aguiar, e novos talentos, como Gabriel Gois e Josef Meris.

Neste ano, a mostra propõe reflexões sobre sustentabilidade, inovação e os novos modos de morar, destacando tanto a tradição quanto a ousadia criativa das diferentes gerações de profissionais.

Entre os veteranos, estão Marcos Brito, Hertha Dantas, Tahinara Sanferry, Gleide Belfort, Isa Ribeiro, Ana Porto, Kátia Carvalho e Elissandro Matos, que já participaram de outras edições. A eles somam-se talentos como Viviane Oliveira, Isadora Torres, Melcíades Filho, Karine Dias, Luiz Fernando e Dani Martins, que chegam para apresentar propostas inovadoras e autorais.

“A CASACOR é uma vitrine para a criatividade e o talento sergipano. Reunir diferentes gerações em torno do tema ‘Semear Sonhos’ é uma forma de valorizar tanto a tradição quanto a inovação no universo do morar”, afirma Mercês Souza, diretora operacional da mostra em Sergipe.

História e inovação no morar

Além da oportunidade de visitar os ambientes assinados pelos profissionais, o público, pela primeira vez, terá acesso ao Palácio de Veraneio. A edificação foi cedida pelo Governo do Estado para a realização da mostra e, em contrapartida, o local receberá benfeitorias feitas pela CASACOR com recursos próprios, como a revitalização do jardim frontal, a instalação de uma praça de convivência, novos banheiros e de um Memorial Histórico Cultural.

O evento conta com o patrocínio da Deca, Coral, Banco BRB e Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Sergipe (SETEEM), além da parceria de Rezende Engenharia, Hunter Douglas, Home Design, GW Comunicação Visual e RioMar Aracaju como fornecedores e shopping oficiais e da Veja como media partner.

A visitação acontecerá de terça a sábado, das 16h às 21h30, e aos domingos, das 16h às 20h30, e o público poderá desfrutar também de experiências gastronômicas nos ambientes da Doce Acaso, Sensi e Uçá e conferir as preciosidades feitas por nossa gente na Casa do Artesanato Sergipano.

Confira o elenco completo da CASACOR Sergipe 2025:

Ana Porto, Danillo Sobral, Edney Evangelista, Elissandro Matos e Kátia Carvalho, Fernando Antônio Souza, Gabriel Gois, Gilvan Acciolli, Gleide Belfort, Hertha Dantas, Isa Ribeiro, Isadora Torres, Josef Meris, Junior Ordoñez, Karine Dias, Leila Franco Pires, Lucia Helena Magalhães, Luiz Fernando e Dani Martins, Maicon Amorim, Marcos Brito, Marcos Lima, Melciades Filho, Mirlene Sales e Ívia Maia, Patricia Aguiar, Roberta Gonçalves, Rodrigo Fonseca, Suzi Gomes, Tahinara Sanferry, Viviane Oliveira, Wal Bastos, Waleska Oliveira e Ygor Prudente.

Foto: Aluízio Accioly – Lotti+Caldas Comunicação