Casar-se 2025 traz novidades, promoções exclusivas e tendências do mercado de casamentos

Do vestido da noiva aos últimos detalhes da festa, evento reúne tudo para uma cerimônia inesquecível

O casamento, além de um marco afetivo e social, movimenta uma cadeia de serviços cada vez mais estruturada e diversificada, o que tem estimulado os casais a buscarem soluções que transformem o grande dia em uma celebração inesquecível. Esse desejo ganha força com a realização de feiras de noivos, que reúnem em um só espaço os principais fornecedores do setor oferecendo praticidade e fortalecendo um mercado em plena expansão na região.

Em Sergipe, o setor de casamentos vem crescendo ano após ano e, de acordo com o cenário local, os casais estão cada vez mais dispostos a investir em experiências personalizadas e de qualidade. Pensando nisso, entre os dias 26 e 29 de setembro de 2025, o RioMar Aracaju recebe o Casar-se 2025, um dos maiores encontros de noivos e fornecedores do estado.

O evento, organizado pelo casal Fernanda e Marcos Goes, reunirá cerca de 40 expositores dos mais diversos segmentos: vestidos de noiva, buffets, fotografia, decoração, música, construtoras e muito mais. Tudo em um só espaço para que os casais possam planejar com praticidade e inspiração cada detalhe do dia do sim.

Além de apresentar novidades e tendências, o Casar-se 2025 oferecerá condições especiais e promoções exclusivas para quem fechar contratos durante a feira. Outro diferencial será a presença de cerimonialistas, que atuarão como parceiros estratégicos, ajudando os noivos a conhecer fornecedores confiáveis e a escolher serviços personalizados.

Tendo o RioMar Aracaju como palco, o evento garante não apenas visibilidade e um ambiente moderno e sofisticado, mas também reforça o impacto positivo na economia local e no setor de eventos sergipano.

Serviço

O quê? O Casar-SE 2025, evento direcionado para quem vai casar, realiza mais uma edição reunindo os melhores fornecedores, serviços diversificados e condições especiais.

Quando? De 26 a 29 de setembro (sexta, sábado e segunda no horário das 10h às 22h e no domingo, das 14h às 20h).

Onde? Piso L2 do RioMar Aracaju, ao lado da Camicado – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Classificação? Livre.

Lotti+Caldas Comunicação – foto assessoria