Casarão da Clemilda atrai famílias e turistas para aproveitar o Forró Caju 2025

O Casarão Clemilda segue com programação para toda a família e muito forró para quem quer dançar coladinho. Neste domingo, 22, a festa continuou animada no Palco Gerson Filho, um espaço tradicional que atrai quem busca um clima mais tranquilo e familiar para aproveitar os shows. Por lá, passaram atrações como Trio Piauí, Os Três Muleques, Luiza Lú, João Araújo e Marcelo Balla, garantindo boa música para todos.

A motorista de aplicativo Sandra Maria de Oliveira, de 61 anos, aprovou o ambiente e destacou a tranquilidade do local. “É um lugar para trazer a família, tudo sossegado. Hoje vim com um grupo de amigos e pretendo aproveitar mais dias, inclusive para conferir as atrações do palco principal”, contou.

A autônoma Maria de Lourdes, de 65 anos, destacou a estrutura do Casarão e a importância do espaço para quem quer aproveitar a festa com mais conforto. “Eu gosto muito de festa e achei toda a organização muito boa. É ótimo para quem é da melhor idade. Um barracão perfeito para dançar e se divertir bastante com os amigos”, comentou.

Além de garantir lazer para quem é de Aracaju, o Forró Caju também ajuda a aquecer o turismo local. A guia de turismo Raquele Barbosa, que organiza excursões de Salvador para Aracaju, contou que a capital sergipana é uma escolha certa para quem quer aproveitar as belezas naturais e a cultura do São João.

“Já é o terceiro ano que venho para Aracaju no São João e também em outras épocas. A cidade é maravilhosa, a orla é linda e a festa é especial. Não poderia faltar no roteiro do grupo, que desta vez trouxe 30 turistas de Salvador para aproveitar a cidade”, disse a guia de turismo.

Foto: Ronald Almeida/SecomPMA