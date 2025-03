Caso Chelton: PM suspeito de assassinar jovem vai a júri popular nesta quinta

Foi iniciado nsta quinta-feira (06), no Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju, o julgamento do policial militar, Denni Hallison Borges Vieira, acusado de matar Chelton Luiz Santos, de 28 anos. A vítima tentava separar uma briga quando foi baleada no pescoço.

O crime aconteceu em novembro de 2020, na Avenida Canal 3, no Conjunto Augusto Franco, em Aracaju, durante a comemoração da eleição de um vereador.

Entenda o caso – Chelton ficou internado em estado grave por 12 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), mas não resistiu e morreu em decorrência de choque séptico.

O inquérito da Polícia Civil apontou o indiciamento do sargento da PM, na época cabo, por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Ele responde em liberdade.

No dia 4 de dezembro de 2020, o delegado Mário Leoni, que estava no comando das investigações sobre o caso, confirmou o indiciamento do policial militar.