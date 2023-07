Caso de febre maculosa é registrado no município de Aracaju

A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS) confirmou nesta sexta-feira (28), o registro do primeiro caso de febre maculosa na cidade, que é o de um adolescente de 15 anos.

A SMS informou que o jovem convive diariamente com cavalos, cães e galinhas e não tem histórico de viagem recente. O paciente já recebeu alta, está bem e segue rotina normalmente.

O Centro de Informações Estratégicas em Saúde (CIEVS) da Secretaria Municipal de Saúde segue em monitoramento do paciente, aguardando o resultado da segunda amostra da sorologia e dos carrapatos recolhidos no cavalo.

Para haver transmissão da doença, o carrapato infectado precisa ficar por um tempo prolongado fixado na pele das pessoas. Os carrapatos mais jovens e de menor tamanho são os mais perigosos, porque são mais difíceis de ser vistos. Não existe transmissão da doença de uma pessoa para outra.

De acordo com a SMS, no dia 19 de junho o jovem procurou o Hospital Regional José Franco Sobrinho, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, com quadro de febre, náusea, cefaleia, dor abdominal, mialgia, prostração, astenia e tosse piosanguinolenta (sintomas leves). Foi realizado coleta para febre maculosa e arboviroses, cujo resultado do dia 22 de junho foi positivo para chikungunya. Após melhora do quadro, paciente recebeu alta no dia 26 de junho. O resultado da primeira coleta para PCR, que detectou febre maculosa, saiu em 20 de julho.

Foto Embrapa