Caso Lael: médica recorre ao Supremo Tribunal Federal e obtém prisão domiciliar

A médica Daniele Barreto, suspeita de envolvimento na morte do marido, o advogado José Lael Rodrigues Júnior, de 42 anos, teve a prisão convertida em domiciliar, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) .

Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes de que “os vídeos trazidos pela defesa poderão comprovar que a paciente foi vítima de agressão física e violência sexual. É inquestionável que a paciente passa a dispor de provas que fundamentam teses consistentes de defesa, que serão articuladas perante o Júri e por ele avaliadas”.

A decisão obtida junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) determina ainda o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com outros acusados.

A defesa ainda comprovou que a família de Lael estaria promovendo alienação parental após expor a audiência de custódia ao filho do casal, uma criança de 10 anos, uma forma de violência psicológica que pode comprometer o desenvolvimento emocional da criança.

Daniele foi presa no dia 12 de novembro do ano passado, com outras seis pessoas suspeitas de envolvimento na morte. A médica foi transferida para o Presídio Feminino em Nossa Senhora do Socorro no dia 10 de janeiro de 2025.

O advogado da família de Lael, Guilherme Maluf, disse que vai se informar sobre a decisão e se pronunciar em breve sobre o assunto.

Foto: Reprodução/Redes sociais