Caso radialista George Magalhães: TJ envia decisão ao arquivo judiciário

A assessoria jurídica do radialista George Magalhães emitiu uma nota na tarde desta quinta-feira (03), informando que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, depois da análise do recurso da defesa, por maioria de votos, lavrou decisão absolutória, reformando a sentença de primeira instância.

A nota assinada pelos advogados Evânio Moura, Matheus Meira e Getúlio Sobral Neto, diz que é “importante registrar que o Procurador-Geral de Justiça emitiu parecer concordando com o pedido de absolvição de George Magalhães, por entender que inexistiam provas suficientes para uma condenação criminal”.

A decisão absolutória transitou em julgado no último dia 01/08/2023. O processo vai ao arquivo judiciário. “Fim de uma longa batalha jurídica em que a verdade venceu”.

A nota conclui dizendo que “George Magalhães e seus advogados em nenhum momento duvidaram que a justiça seria feita ao final e sua inocência devidamente comprovada”.