Aracaju, 24 de agosto de 2025
Caso suspeito de Mpox em escola de São Cristóvão é descartado

A Prefeitura Municipal de São Cristóvão informou neste sábado (23), que o caso suspeito de Mpox (Monkeypox) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Martinho de Oliveira Bravo, teve resultado negativo, descartando a doença.

A mesma unidade informou ainda que havia registrado um surto de catapora na última semana e, cerca de 500 alunos foram afastados das aulas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), permanecem os 16 casos confirmados de varicela (catapora) registrados na escola.

Ainda segundo a secretaria, todos os pacientes estão evoluindo bem, permanecem em isolamento domiciliar e estão sendo monitorados por equipes da secretaria municipal da saúde.

