Cata treco: confira programação para os dias 18, 19, 21 e 22 em Aracaju

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) dá continuidade às ações do programa Cata-treco. O objetivo é recolher materiais que não têm mais serventia, ocupam espaço, acumulam sujeira nos quintais das residências e, muitas vezes, são descartados irregularmente nas ruas, avenidas e terrenos baldios da cidade.

Os moradores interessados em utilizar o serviço devem deixar seus objetos na porta das suas residências, a partir das 8h, quando as equipes da Empresa Municipal iniciam a coleta. Para que a comunidade acione esse serviço, basta ligar para o telefone (79) 3021-9914.

Confira a programação semanal completa:

18 de Agosto de 2025 (Segunda-Feira)

Bairro: Dom Luciano

Ponto Inicial: Caps Jael Patrício de Lima – Rua J

Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Percurso: Todas as ruas

19 de Agosto de 2025 (Terça-Feira)

Bairro: Novo Paraíso

Ponto Inicial: Praça Ronaldo Calumby – Conjunto Lourival Batista

Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Percurso: Todas as ruas

21 de Agosto de 2025 (Quinta-Feira)

Bairro: Jabotiana (JK/Sol Nascente).

Ponto Inicial: Praça Principal da Paróquia Sagrada Família

Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Percurso: Todas as ruas

22 de Agosto de 2025 (Sexta-Feira)

Bairro: Jabotiana (Santa Lúcia/Largo Aparecida)

Ponto Inicial: Praça Iselte Fernandes Azevedo

Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Percurso: Todas as ruas

Ascom Emsurb