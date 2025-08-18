Cata treco: confira programação para os dias 18, 19, 21 e 22 em Aracaju

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) dá continuidade às ações do programa Cata-treco. O objetivo é recolher materiais que não têm mais serventia, ocupam espaço, acumulam sujeira nos quintais das residências e, muitas vezes, são descartados irregularmente nas ruas, avenidas e terrenos baldios da cidade.
Os moradores interessados em utilizar o serviço devem deixar seus objetos na porta das suas residências, a partir das 8h, quando as equipes da Empresa Municipal iniciam a coleta. Para que a comunidade acione esse serviço, basta ligar para o telefone (79) 3021-9914.
Confira a programação semanal completa:
18 de Agosto de 2025 (Segunda-Feira)
Bairro: Dom Luciano
Ponto Inicial: Caps Jael Patrício de Lima – Rua J
Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Percurso: Todas as ruas
19 de Agosto de 2025 (Terça-Feira)
Bairro: Novo Paraíso
Ponto Inicial: Praça Ronaldo Calumby – Conjunto Lourival Batista
Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Percurso: Todas as ruas
21 de Agosto de 2025 (Quinta-Feira)
Bairro: Jabotiana (JK/Sol Nascente).
Ponto Inicial: Praça Principal da Paróquia Sagrada Família
Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Percurso: Todas as ruas
22 de Agosto de 2025 (Sexta-Feira)
Bairro: Jabotiana (Santa Lúcia/Largo Aparecida)
Ponto Inicial: Praça Iselte Fernandes Azevedo
Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Percurso: Todas as ruas
Ascom Emsurb