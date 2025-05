Cata-treco nos bairros de Aracaju: PMA reforça combate ao descarte irregular

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e a melhoria do visual urbano por meio de um dos programas mais solicitados e eficientes: o Cata-treco. Esse serviço essencial, aprimorado pelo órgão municipal, tem como objetivo coibir o descarte irregular de resíduos volumosos e contribuir para a organização da cidade. De janeiro a abril, os aracajuanos realizaram mais de 800 solicitações de recolhimento de materiais.

Dona Maria de Fátima, moradora do bairro Cidade Nova, é uma das usuárias do serviço. Ela conta que conhece a iniciativa desde que houve uma ampliação na sua disponibilidade. “Liguei na última sexta-feira e, prontamente, os agentes já estão na minha porta, não levou nem uma semana. Com o Cata-treco, é uma maravilha! Posso destinar os materiais de forma correta e nos locais adequados”, elogiou.

“O serviço de Cata-treco é um dos mais eficientes da Emsurb, e isso se reflete no alto número de solicitações dos cidadãos aracajuanos, que confiam no trabalho realizado. Atualmente, conseguimos oferecer qualidade, agilidade e atendimento eficiente a cada pedido”, destacou Diego Leite Cruz Hora, Coordenador Ambiental da Emsurb e responsável pelo setor que conduz a iniciativa.

Entre os materiais mais coletados estão móveis velhos (como sofás e camas), além de utensílios como colchões e eletrodomésticos quebrados, itens que não podem ser descartados no lixo comum. A ação diária do Cata-treco evita que esses resíduos sejam abandonados em locais públicos, terrenos baldios ou áreas verdes, reduzindo o impacto ambiental e melhorando a qualidade de vida na cidade.

De acordo com a Diretoria Operacional da Emsurb, o projeto não apenas contribui para manter a cidade limpa, mas também promove a conscientização ambiental entre os moradores. O diretor de Espaços Públicos, Éder Muniz, ressalta que o serviço é gratuito e está disponível para todos que precisam descartar bens inservíveis de maneira adequada.

“O descarte inadequado pode causar diversos problemas ambientais e de saúde pública, como a proliferação de vetores de doenças e a poluição de águas durante os períodos de chuva, o que agrava os alagamentos. O projeto Cata-treco é uma alternativa segura para quem precisa descartar móveis e eletrodomésticos. Basta agendar o serviço e evitar o descarte nas ruas”, complementou.

Como funciona o Cata-treco?

Os moradores podem agendar o serviço diretamente com a Emsurb por meio da Ouvidoria, ligando para o telefone (79) 3021-9908 ou enviando um e-mail para ouvidoria.emsurb@aracaju.se.gov.br. Outra opção é realizar a solicitação pela plataforma AjuInteligente, disponível no site da Prefeitura de Aracaju. Para mais informações, também estão disponíveis os números (79) 3179-1686 e (79) 3021-9914.

O Cata-treco vai além de um simples serviço de coleta: ele simboliza o compromisso da gestão municipal com a preservação do meio ambiente, a saúde pública e a melhoria da qualidade de vida urbana em Aracaju.

Foto: Plácido Noberto