Catalise Cia de Artistas irá apresentar o espetáculo  Volúpia Circo dos Desejos

No dia 10 de maio às 20h, no Teatro Atheneu. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla. O espetáculo VOLÚPIA Circo dos Desejos é destinado para maiores de 18 anos.

Trazendo a roupagem dos cabarés, a rotina dos circos de lona e um picadeiro de show de auditório.

Os Números de circo em Malabarismo, Perna de Pau, Acrobacias de Solo, Aéreos em Tecido e Trapézio Fixo, Roda Cyr Aérea, Pole Dance e Danças Sensuais em muito entretenimento e de maneiras diversas pra se falar sobre sexo, sexualidade e tudo que for tabú.

O evento contará com Músicas e Coreografias autorais, figurinos e maquiagens que vão fazer a temperatura subir e deixar o público animado .

A Direção Geral Musicas é de Roney David M, a Direção Coreográfica é assinada por Eden Brisio

O elenco é composto por

Alana Vasconcelos, Dione Sandres, Eden Brísio, Laurinda Pereira, Naná Vasconcelos, Rafael Lizard, Ramon Douglas, Roney David e Sandra Azevedo e Leomarques de Oliveira.O espetáculo também irá contar com a participações Especiais de Adriano Souza e Euler Lopes.

Texto e foto assessoria