Católicos e adeptos das religiões de matriz africana celebram N. Srª da Conceição

A Igreja Católica celebra no próximo domingo, 8, o Dia de Nossa Senhora da Conceição, que no sincretismo religioso é comparada a Oxum, uma orixá das águas doces, da riqueza e do amor. A santa padroeira de Aracaju e de mais seis cidades sergipanas, é conhecida como a Virgem Maria concebida sem pecado original. Aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Lei nº 8652/2020, declara a Festa da Padroeira de Aracaju, Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe e a inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Nossa Senhora da Conceição passou a ser considerada a padroeira da cidade entre 1885 e 1860 quando o então presidente da província sergipana, quando da mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju. À época, o presidente Joaquim Barbosa colocou a cidade aos cuidados da santa, que posteriormente também se tornou padroeira de outras seis cidades e povoados sergipanos, a exemplo de Porto da Folha, de Arauá e do Povoado Alagadiço, município de Frei Paulo. Em Aracaju, a programação da Catedral Metropolitana será iniciada às 6h com alvorada festiva; às 6h30 haverá o Ofício de Nossa Senhora da Conceição, às 7h, Missa, às 9h30, Missa Solene às 15h30, Missa e Consagração a Nossa Senhora e às 16h30, Procissão, Santa Missa e Bênção com o Santíssimo Sacramento. O arcebispo metropolitano, dom Josafá Menezes, irá presidir a Missa das 9h30. Integrantes das religiões de matriz africana realizam cortejos pela cidade, com ponto de chegada na Catedral Metropolitana, quando acontece anualmente a lavagem das escadarias da igreja, localizada à Praça Olímpio Campos. Em Alagadiço, a programação iniciou no último dia 29 de novembro, com o novenário cujo tema é “Mulher, eis aí o teu Filho, eis aí tua Mãe e o lema “Maria, Mãe e Discípula Fiel”. No domingo, 8, a programação de encerramento contará com o Ofício de Nossa Senhora, às 6h, e Santa Missa de encerramento, às 15h30 (presidida pelo padre Paulo Tadeu Lima), seguida de procissão, bênção com o Santíssimo e show católico. No Brasil, o Papa Sisto IV definiu a festa da Imaculada Conceição como universal em 1476. Em 1854, o Papa Pio IX definiu oficialmente a Imaculada Conceição como dogma na Constituição Apostólica Ineffabilis Deus.Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Portugal, Espanha, Estados Unidos, Lusofonia, Diocese de Santarém, Diocese de Vila Real, Linhares e Arquidiocese de Évora.

Foto: Arquivo/Alese

Por Aldaci de Souza