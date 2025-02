Praia de Caueira receberá o penúltimo final de semana do Verão Sergipe 2025; as bandas Detonautas e É O Tchan são alguns dos atrativos

O Verão Sergipe 2025 se encaminha para a sua reta final e o destino do penúltimo final de semana do evento é a Praia de Caueira, que fica no município de Itaporanga d’Ajuda. A programação, que começa na próxima sexta-feira, 21, vai até o domingo, 23. O evento é uma realização do Governo do Estado e conta com uma programação cultural, de lazer e esporte, levando shows musicais, ações inclusivas e atividades esportivas aos quatro cantos do território sergipano.

A programação musical começa na sexta-feira, às 21h, com o cantor sergipano Igor Ativado, que aquece o público com seu repertório animado. Em seguida, o samba toma conta da festa com a apresentação do cantor e compositor Jorge Aragão, um dos principais nomes do samba brasileiro. O cearense Matheus Fernandes sobe ao palco à 1h, trazendo sucessos do forró e sertanejo. O encerramento da primeira noite de festa fica por conta da banda Banana Nativa.

No sábado, 22, a programação conta com uma mistura de atrações locais com bandas renomadas do cenário nacional. A banda sergipana As Patricinhas é quem abre a noite, às 21h, seguida pelo cantor Toni Garrido. Já na madrugada, o rock nacional ganha espaço com Detonautas, e a expectativa é pelos grandes sucessos da banda. Logo após, a baiana É O Tchan, comandada pelos vocalistas Beto Jamaica e Compadre Washington, promete agitar a galera, garantindo muita dança e nostalgia.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda e Estância, Energisa e Eneva.

Confira a programação musical do Verão Sergipe na Caueira:

Sexta-feira (21/02)

21h – Igor Ativado

23h – Jorge Aragão

1h – Matheus Fernandes

3h – Banana Nativa

Sábado (22/02)

21h – As Patricinhas

23h – Toni Garrido

1h – Detonautas

3h – É O Tchan

Tenda eletrônica

Sexta-feira (21/02)

20h – DJ Xsavier

21h – Igor Ativado

22h30 – DJ Xsavier

23h – Ferrugem

00h30 – DJ PNP

1h – Felipe Amorim

2h30 – DJ PNP

3h – Banana Nativa

Sábado (22/02)

20h – DJ Axshy

21h – As Patricinhas

22h30 – DJ Euterpe (RN)

23h – Toni Garrido

00h30 – DJ Euterpe (RN)

1h – Detonautas

2h30 – DJ ANNY B – Palco Principal

3h30 – Nona

Programação esportiva do Verão Sergipe na Caueira:

Sábado (22/02)

Surf- 8h às 16h – praça de eventos Caueira

Beach Soccer fem / mas – Arena (competição) – 8h às 17h

Beach Soccer fem / mas – Arena (competição) – 8h às 15h

Vôlei de Praia fem / mas – Arena (competição) – 8h às 16h

Futvolei fem / mas – Arena (competição) – 8h às 16h

Redinha – Arena (aberto ao público) – 8h às 16h

Mesaboll – Arena (aberto ao público) – 8h às 16h

Frescoboll – Arena (aberto ao público) – 8h às 16h

Domingo (23/02)

Corrida 5km – 7h às 9h – Concentração na Praça de eventos – 6h, saída -7h

Ciclismo – 6h50 às 9h – Concentração na Praça de Eventos

Praça de eventos > posto do BPRV (Ponte Joel Silveira-Aracaju)

Surf (competição) 8h às 15h

Beach Soccer mas – Arena (competição) – 8h às 15h

Beach Hand mas / fem – Arena (competição) – 8h às 15h

Vôlei de Praia fem / mas – Arena (competição) – 8h às 15h

Futvolei fem / mas – Arena (competição) – 8h às 15h

Fit Dance – Arena (aberto ao público) – 8h às 10h

Redinha – Arena (aberto ao público) – 8h às 15h

Banho Assistido Proj Estrelas do Mar – Arena (aberto ao público) – 9h às 11h30

Mesaboll – Arena (aberto ao público) – 8h às 15h

Frescoboll – Arena (aberto ao público) – 8h às 15h

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio

Foto: Divulgação