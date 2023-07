Cavalgada encerra o São João de Pé no Chão de Areia Branca

No domingo (02) de julho, acontece o encerramento da programação artística do São João de Pé no Chão de Areia Branca, com a tradicional cavalgada.

Centenas de cavaleiros, amazonas e comitivas fazem um dos eventos mais bonitos e tradicional da região.

A concentração acontece no antigo estádio municipal de futebol e em seguida ao som da banda Bafafá, a Vaqueirama, percorre as principais ruas do município finalizando na praça do forródromo.

O encerramento contará com sorteio de prêmios e shows com Danielzinho o Kaceteiro do Forró, Alma Gêmea e Piseiro do Cidão.