CBM 2025 e 1º FoodMicro Latino encerram edição em Aracaju com balanço positivo

Eventos simultâneos destacam papel da ciência brasileira e ampliam visibilidade da microbiologia latino-americana

Após quatro dias de intensas trocas de conhecimento e experiências, o 33º Congresso Brasileiro de Microbiologia (CBM 2025) e o 1º FoodMicro Latino chegaram ao fim nesta terça-feira (28), comemorando o sucesso de uma das maiores edições já realizadas. Promovidos simultaneamente, os eventos reuniram mais de 2 mil participantes no Centro de Convenções AM Malls Sergipe e registraram a apresentação de cerca de 2 mil trabalhos científicos, evidenciando o potencial de Aracaju como referência na promoção de grandes encontros científicos.

Realizados no período de 25 a 28 de outubro, os congressos integraram uma ampla programação que incluiu minicursos temáticos, conferências com especialistas internacionais, debates em grupo, e apresentações de teses e pesquisas acadêmicas. O evento contou ainda com 14 expositores e patrocinadores, que apresentaram soluções inovadoras voltadas à microbiologia aplicada, sustentabilidade e segurança dos alimentos.

Para o professor Luís Augusto Nero, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Microbiologia (SBM) e presidente da Associação Brasileira para a Proteção dos Alimentos (BRAFP), o resultado foi extremamente positivo, superando as expectativas da organização.

“Ter o FoodMicro Latino realizado fora do circuito europeu é um marco para a microbiologia latino-americana. O Brasil foi escolhido para sediar essa edição e a cidade de Aracaju recebeu de forma exemplar um evento dessa magnitude, que fortalece a ciência e estimula novas parcerias internacionais”, destacou o professor Nero.

Encerrando com balanço amplamente positivo, os encontros celebraram o fortalecimento da ciência brasileira e latino-americana, impulsionando a pesquisa, a inovação e o desenvolvimento sustentável. Também reforçaram o papel essencial da microbiologia diante dos desafios contemporâneos, como as mudanças climáticas e o avanço da inteligência artificial.

O 33º Congresso Brasileiro de Microbiologia e o 1º Food Micro Latino contou com o apoio do Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), além do Governo de Sergipe, por meio da SETUR e da EMSETUR.

Na foto, Luís Henrique Souza Guimarães (presidente da Sociedade Brasileira de Microbiologia (SBM), Bernadette Franco (professora da USP), Luís Augusto Nero (vice-presidente da SBM e presidente da BRAFP) e Andreja Rajkovic (presidente do ICFMH)

Texto e foto Osanilde Oliveira