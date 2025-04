BOMBEIROS DE SERGIPE E ALAGOAS COMBATEM INCÊNDIO EM GALPÕES DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM PRÓXIMO À DIVISA

Bombeiros de Sergipe e Alagoas atuaram na tarde desta terça-feira (29) no combate ao incêndio em dois galpões de uma cooperativa de reciclagem no município de Canindé de São Francisco, próximo da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). No local havia muito material combustível o que dificultou o trabalho dos Bombeiros, que durou mais de cinco horas. Após as chamas serem debeladas, os galpões foram isolados. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) foi acionado por volta das 12h30, e guarnições do quartel de Nossa Senhora da Glória foram enviadas ao local, que fica próximo à divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas. Por conta disso, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, dos municípios de Delmiro Gouveia e Piranhas, também foram mobilizadas. O combate às chamas envolveu 13 bombeiros e se estendeu por toda a tarde, sendo concluído às 18h.

“O local era de difícil acesso e havia muito material combustível armazenado como pneus, plástico, entre outros. As chamas estavam altas e pela proximidade com o estado vizinho, bombeiros de Alagoas também foram acionados. A atuação das equipes evitou que o fogo se propagasse. Havia a Chesf próximo e também um restaurante. Após o combate, os galpões foram isolados. Também atuaram na ocorrência a Defesa Civil de Canindé e a Polícia Militar”, afirmou o subtenente Elielson Silva, que comandou as equipes do CBMSE.

Por: ASCOM/CBMSE – Foto: Defesa Civil de