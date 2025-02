CBM ORIENTA SOBRE CUIDADOS COM ENERGIA E VÁLVULAS DE GÁS PRA EVITAR INCÊNDIOS E EXPLOSÕES DURANTE O CARNAVAL

Para garantir a segurança tanto de quem vai aos tradicionais blocos, quanto de quem opta por utilizar o período carnavalesco para descansar, é primordial o cuidado com eletroeletrônicos e eletrodomésticos dentro dos imóveis a fim de evitar incêndios em residências ou estabelecimentos comerciais, conforme alerta o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). A recomendação da corporação é desligar a rede elétrica e fechar registros e válvulas de gás, também visando a não ocorrência de explosões.

Dentre os eletrodomésticos que precisam de atenção, estão as geladeiras, já que são equipamentos que ficam constantemente ligados à tomada. “Se for possível, a nossa recomendação é que a esvazie, para poder deixar o eletrodoméstico desligado. De modo geral, a nossa orientação é que seja feito o desligamento da chave geral da eletricidade do imóvel”, orientou o capitão Allan Adson.

Ainda objetivando a segurança, o capitão Allan Adson aconselhou a escolha de pessoas de confiança para cuidar das edificações durante o período de ausência prolongada dos moradores do imóvel ou funcionários de estabelecimentos comerciais, assim como acontece no Carnaval. “Em caso de um alagamento ou de um curto-circuito, uma ocorrência de emergência, é bom haver uma pessoa responsável pelo imóvel, mantendo um número de contato com o proprietário”, orientou.

Mas os cuidados não se extinguem com a volta aos imóveis residenciais ou comerciais, já que é preciso estar em alerta para situações potencialmente perigosas, como o vazamento de gás. “Se sentir o cheiro de gás, não apague e acenda luzes. Abra portas e janelas, e deixe o gás sair, arejando o imóvel antes de qualquer ação que envolva a eletricidade. Em seguida, vá até a válvula e feche o equipamento”, detalhou o capitão Allan Adson.

Acionamentos

Para os casos que demandem a intervenção do CBMSE, é preciso acionar a corporação por meio do telefone 193. As ocorrências também podem ser direcionadas ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), pelo telefone 190. O Ciosp também conta com representantes do Corpo de Bombeiros que fazem o direcionamento das equipes para os locais de ocorrência.

Foto: Ascom CBMSE