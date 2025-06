CBM reforça fiscalizações para identificar venda clandestina de fogos

As festividades juninas seguem em todo o estado e com elas a tradição do uso dos fogos artifícios. No entanto, é essencial que a comercialização desses produtos ocorra em conformidade com as normas de segurança, a fim de evitar acidentes, como incêndios e explosões, que podem deixar feridos e até mortos. Como ação preventiva para garantir a segurança, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) intensificou as fiscalizações nos pontos de venda e alerta para os riscos do uso e armazenamento de fogos de artifício falsificados ou clandestinos.

A recomendação de segurança para os consumidores é verificar se o local de venda de fogos de artifício é regularizado junto ao CBMSE. “É muito simples para a população identificar uma revenda regular. Esses locais possuem sistemas preventivos visíveis, como extintores de incêndio, sinalização e iluminação de emergência, o que facilita a identificação”, explica o tenente Jair Luiz, do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

A regularização junto ao CBMSE e à Polícia Civil teve início no mês de maio e as fiscalizações estão sendo realizadas durante todo o período junino, conforme relatou o tenente Jair Luiz. “Verificamos a estrutura física, a instalação elétrica, os materiais utilizados, além da presença de extintores, sinalização e documentos exigidos pela Polícia Civil e pelos órgãos municipais”, detalha.

Para o comerciante de fogos de artifício legalizados Erivaldo Neto, a atuação da corporação traz segurança tanto para os vendedores quanto para a população. “Esse trabalho também mostra aos consumidores quais são as barracas que estão liberadas, oferecendo segurança para que a gente possa trabalhar de forma mais confortável”, afirma.

Penalidades

Em pontos de venda onde forem constatadas irregularidades, o CBMSE atuará de forma incisiva. “A penalidade para quem pratica a venda irregular ou clandestina é a interdição do estabelecimento e a apreensão do material será feita pela Polícia Civil”, enfatiza o tenente Jair Luiz.

Denúncias

Caso o cidadão identifique locais que não estejam em conformidade com as normas de segurança, colocando em risco a comunidade, é imprescindível acionar as forças de segurança pública. As informações podem ser repassadas ao CBMSE pelo telefone 193. Denúncias também podem ser encaminhadas à Polícia Militar, pelo número 190, e à Polícia Civil, por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

