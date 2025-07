CBMSE realiza atividades no centro comercial e em shopping de Aracaju

Nesta quarta-feira, 2, Dia Nacional do Bombeiro, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) realizou atividades no centro comercial da capital e no Aracaju Parque Shopping, que envolveram fiscalização e orientações preventivas, como também apresentação musical.

No período da manhã, a Seção de Atividades Técnicas (SAT) do CBMSE visitou edificações comerciais no centro da capital, no intuito de fiscalização preventiva e orientativa quanto às normas de segurança, envolvendo agentes extintores de incêndio, sinalização e iluminação de emergência, observância de saídas de emergência e evacuação em caso de sinistros.

Segundo o major Marcos, diretor da SAT, foi empregado um efetivo de 34 militares, sendo 10 vistoriadores e 24 alunos do Curso de Formação de Soldados (CFSd). “Nosso principal objetivo é minimizar os possíveis riscos que, porventura, venham a ocorrer. Esses comerciantes foram orientados, também através da entrega de panfletos, sobre como eles devem proceder no licenciamento do seu comércio. Em geral, é um processo simplificado, que é feito de forma online, com o preenchimento do questionário e anexo de algumas documentações como, por exemplo, nota fiscal do extintor, comprovante de área construída e cartão de CNPJ”, afirma. Os responsáveis pelas edificações que apresentaram irregularidades foram informados acerca da necessidade efetiva de regularização junto ao CBMSE, num prazo de 30 dias após a visita.

No período da noite, a banda de música do CBMSE, sob a regência do tenente Evandro, realizou apresentação alusiva ao Dia Nacional do Bombeiro, no Aracaju Parque Shopping, com um repertório eclético composto por MPB, soul e bolero, além de sons regionais como baião e xote. “Homenageamos o tenente Feitosa, antigo regente da nossa banda, executando um de seus arranjos, e o subtenente Alberto, através de um dobrado que leva seu nome, e, claro, a ‘Canção do Soldado do Fogo’, que é um hino para todos os bombeiros do país”, afirmou o tenente.

O soldado Prado e o cão Jolie também fizeram a alegria das crianças, que posaram para diversas fotos, diante da receptividade carinhosa da labradora. “A Jolie é uma cadela de busca e resgate em centros urbanos e área de mata, com destaque especial em cinoterapia (terapia na qual cães interagem positivamente na recuperação de pacientes) levando alegria e ânimo a pessoas acamadas em centro hospitalares” pontuou Prado.

Fonte: Ascom CBM/SE