CBSurf Master Tour 2024 chega a praia da Caueira, em Sergipe

A praia da Caueira, em Itaporanga D’ajuda, recebe a segunda etapa do circuito dos ídolos do surfe nacional com recorde de inscritos

A segunda etapa do CBSurf Master Tour 2024 está chegando à praia da Caueira, no município de Itaporanga D’ajuda, Sergipe, depois do sucesso da primeira etapa em Navegantes, Santa Catarina. O Circuito dos ídolos do surfe nacional chega com recorde nas inscrições, alcançando 100% das vagas, já estão inscritos 152 atletas divididos em cinco categorias.

O Jisk apresenta CBSurf Master Tour 2024 acontece de 23 a 26 de maio, realizado pela Confederação Brasileira de Surf – CBSurf e Federação Sergipana de Surf com o patrocínio da Secretaria de Estado do Esportes e Lazer do Governo do Sergipe, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura de Itaporanga D’ajuda e Jisk com o apoio da Fu-Wax, Surfland Brasil, Arcus hotel e Samoa.

A etapa de Sergipe vem de forma consecutiva e transforma durante quatro dias o famoso pico sergipano em referência para o esporte que alcançou caráter olímpico e cresce fruto do trabalho profissional que a Confederação vem desenvolvendo em todas as categorias. Apoiado por expoentes no esporte nacional que agora destacam-se como dirigentes, sendo a karateca, hoje, Superintendente Especial de Esportes do Estado de Sergipe Mariana Dantas do conselho consultivo da CBSurf, além de membro do Conselho Nacional de Esporte após ter sido eleita em outubro de 2021, em Brasília, presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Esportes, um exemplo dessa parceria de sucesso.

“É com muita alegria que a CBSurf vai para o seu terceiro ano realizando uma baita etapa no estado do Sergipe, com o nosso propósito inicial de descentralizar o surfe pelo Brasil inteiro dando oportunidade de fomentar o esporte em todos os estados. Sergipe era um dos nossos alvos e conseguimos isso com o apoio do governo local. Meus agradecimentos à secretária Mariana Dantas que tem sido uma madrinha para a gente e graças a essa parceria vamos para mais um ano desse evento maravilhoso que nos deixa muito felizes” Comemorou Flávio Padaratz, presidente da CBSurf.

A competição reúne na Caueira os melhores surfistas do Brasil acima de 35 anos de idade divididos em cinco categorias: Master 35+, Grand master 40+, Kahuna 45+, Grand Kahuna 50+ e Legend 55+. Serão distribuídos R$70.000,00 (setenta mil reais) de premiação em dinheiro e kits da Jisk para as cinco categorias em disputa. Ao final do circuito, o campeão Master da temporada 2024 do CBSurf Master Tour receberá R$10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro como bônus pelo título. O calendário prevê três etapa finalizando em Santa Catarina com possibilidade de entrar mais uma no Rio de Janeiro.

“O circuito brasileiro de surfe master é muito importante no cenário nacional por resgatar e valorizar a categoria dos atletas que fizeram a história do surfe nacional e mundial. Se hoje o Brasil é considerado uma potência com seus campeões mundiais e olímpico é fruto dessa construção. O encontro desses atletas é uma grande oportunidade de demonstrarem que eles ainda estão com um alto grau de competitividade e serve de inspiração para todas as categorias, desde a base até os profissionais. O surfe não tem idade, não tem época é um estilo de vida” explica Rodrigo Bareja, Gerente de Comunicação da CBSurf.

A competição será transmitida ao vivo pela internet no canal CBSurfPLAY e no site cbsurf.org.br, realizado pela Confederação Brasileira de Surf – CBSurf e Federação Sergipana de Surf com o patrocínio da Secretaria de Estado do Esportes e Lazer do Governo do Sergipe, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura de Itaporanga D’ajuda na gestão do prefeito Otavio Sobral e Jisk com o apoio da Fu-Wax, Surfland Brasil, Arcus hotel e Samoa.

Líderes do circuito CBSurf Master Tour 2024 após a 1 Etapa:

Legend 55+: Junior Maciel (SC)

Grand Kahuna 50+: Rogerio Dantas (CE)

Kahuna 45+: Klinger Peixoto (AL)

Grand Master 40+: Flávio Costa (RJ)

Master 35+: Diego Rosa (SC)

Sobre a CBSurf

Reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pela ISA (International Surf Association), a Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) é a entidade nacional de administração do surf e de todas as atividades relacionadas aos esportes com pranchas, como definido no Estatuto da CBSurf. A entidade foi originalmente fundada em 17 de outubro de 1998 e conta com 15 federações estaduais filiadas. A sede atual está situada na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, tendo como presidente Flavio Padaratz e como vice-presidentes Paulo Moura e Brigitte Mayer, eleitos em fevereiro de 2022.

A CBSurf tem como missão desenvolver, produzir, chancelar e organizar o Dream Tour e a Taça Brasil, que compõem o Campeonato Brasileiro de Surf, o Circuito Brasileiro do Surf de Base, o Circuito Brasileiro de Ondas Grandes, o Circuito Brasileiro de Longboard, o Circuito Brasileiro Master, o Circuito Brasileiro de Stand Up Paddle (Race, Wave, Sprint e Paddleboard) e o Campeonato Brasileiro de Parasurf. Todos, nas categorias masculina e feminina. Acompanhando o enorme sucesso do surfe brasileiro, tanto no Circuito Mundial, com seis títulos mundiais nos últimos nove anos, quanto na Olimpíada do Japão, com a conquista da inédita medalha de ouro na estreia do surfe, uma nova gestão feita por ex-competidores da elite mundial e pelos melhores profissionais brasileiros, a CBSurf tem, como valor principal, promover e desenvolver a criação de ídolos nacionais, e consolidar as carreiras dos atletas de todas as categorias, inclusive das profissões que gravitam em torno das competições, trazendo dignidade pra toda a comunidade do surfe brasileiro. Em 2023, o Dream Tour estabeleceu um padrão e patamar inédito e histórico em todo o mundo

Foto: Alexandre Gondim/CBSurf

Assessor de Imprensa: Alexandre Gondim