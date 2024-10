CBVD elege José Wilton de Gois Santos como novo presidente por aclamação

A Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) elegeu José Wilton de Gois Santos como novo presidente da entidade para o quadriênio 2025/2029 por aclamação.

A Assembleia Geral Ordinária Eletiva aconteceu na manhã de sexta-feira, 4, na cidade de Aracaju/SE, contando com a presença de filiados de todas as regiões do Brasil.

O novo presidente assumirá o mandato a partir de maio de 2025, em substituição ao atual presidente, Angelo Alves Neto.

“Gostaria de parabenizar o Wilton, meu grande amigo, que tenho certeza que fará uma ótima gestão e agradecer por continuar fazendo parte desse trabalho incrível que desenvolvemos na CBVD na promoção do vôlei sentado. Lembro que quando assumi a cadeira, em 2017, só existia uma sala vazia e nada mais. Foi um trabalho árduo, com muitas noites de sono perdidas e longe da minha família para deixar a confederação no destaque que estamos hoje, além de toda a batalha judicial que travamos para não deixar as portas se fecharem. Agora, somos referência mundial. Agradeço, também, a todos vocês, por terem contribuído com essa trajetória.”, destacou o presidente da CBVD, Angelo Alves Neto.

Angelo foi eleito pela primeira vez, em 2017, e reeleito por aclamação em 2021. Durante sua gestão, reergueu a CBVD e deu ao vôlei sentado brasileiro o destaque que todos sonhavam. Dentre seus feitos estão: aumento do número de filiados, calendário anual de competições nacionais e internacionais, medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e título de campeãs mundiais com a seleção feminina.

A Assembleia Geral Ordinária Eletiva contou com a presença de 16 entidades filiadas ativas e 10 atletas.

Nova Diretoria

Presidente – JOSE WILTON DE GOIS SANTOS

Vice-presidente – SILVIO JOSÉ PODADEIRO RODRIGUES

Tesoureiro – ANGELO ALVES NETO

Tesoureiro Suplente – JORGE RIBEIRO MIRANDA

Secretário – JADIR FONTES ARNALDO

Secretário Suplente – MARCOS MERGULIANO

Conselheiro Fiscal Titular – GUSTAVO VICTOR IDALINO VITOR

Conselheiro Fiscal Titular – PAULO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS

Conselheiro Fiscal Titular – JOHNATHAN LEAL TERENCIO MENDONÇA

Conselheiro Fiscal Suplente – RENATO DE OLIVEIRA LEITE

Conselheiro Fiscal Suplente – FABIANO BALDOINO FERREIRA

Conselheiro Fiscal Suplente – GETULIO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

Fonte e foto Ascom CBVD