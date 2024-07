Ceac da Rodoviária retomará atendimentos em setembro

Extensão do prazo se deve à inclusão de novas melhorias, além da já prevista revitalização da estrutura elétrica

A previsão de retorno dos atendimentos na unidade do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) localizada no Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, conhecido como Ceac da Rodoviária Nova, foi reprogramada para o início de setembro. A extensão do prazo se deve à inclusão de novas melhorias, além da já prevista revitalização da estrutura elétrica e climatização do ambiente. Inicialmente, a previsão inicial era de que os atendimentos retornassem no dia 1º de agosto, mas a reformulação da obra fez com que o prazo fosse prorrogado.

O superintendente de Inovação da Gestão de Atendimento ao Cidadão, Rodrigo Farias, destaca a importância dessas melhorias: “Estamos empenhados em cumprir o compromisso do Governo de Sergipe de oferecer instalações de alta qualidade para os cidadãos. A revitalização do Ceac Rodoviária não apenas moderniza a infraestrutura existente, mas também assegura que os serviços sejam prestados em um ambiente mais confortável e eficiente para todos os cidadãos.”

Durante esse período, a capacidade de atendimento das demais unidades do Ceac continuará sendo reforçada para garantir que os cidadãos recebam os serviços necessários sem interrupções significativas. Apenas os serviços do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) continuarão na Rodoviária Nova. O posto do Instituto de Identificação, que anteriormente funcionava na unidade da Rodoviária, será transferido para o Ceac da Rua do Turista durante o período de revitalização da unidade.

Rodrigo Farias acrescenta que a revitalização é um passo fundamental para a modernização dos serviços públicos em Sergipe. “Queremos garantir que o atendimento ao cidadão seja cada vez mais ágil, eficiente e humanizado. Agradecemos a compreensão de todos durante esse período de obras e estamos ansiosos para reabrir as portas com um ambiente totalmente renovado”, ressalta.

Foto: Ascom Sead