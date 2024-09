Ceac Rodoviária retoma atendimentos após 1ª revitalização em 16 ano

A unidade será reaberta na próxima segunda-feira, 16, oferecendo novos serviços e melhorias no atendimento ao cidadão

Após 16 anos de funcionamento, a unidade Ceac Rodoviária passa por sua primeira revitalização, trazendo uma série de melhorias para oferecer um atendimento ainda mais eficiente e acolhedor aos cidadãos. A partir da próxima segunda-feira, 16, a unidade retomará os atendimentos ao público com novas instalações e serviços aprimorados.

A revitalização da unidade é um compromisso do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead). Dentre as melhorias destacam-se a instalação de piso tátil; novos postos de atendimento da Secretaria de Estado da Fazenda, do Banese Card e do Espaço do Servidor; melhor climatização do ambiente; e aprimoramento dos espaços de convivência dos servidores. Tais mudanças visam não apenas modernizar o espaço, mas também garantir humanização e conforto tanto para os cidadãos quanto para os colaboradores.

O Ceac Rodoviária também contará com uma série de serviços oferecidos por órgãos parceiros, como o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da Unit, Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), Energisa, Deso, Correios, Detran, Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Um dos destaques é o novo Espaço do Servidor, voltado exclusivamente para o atendimento aos servidores estaduais, por meio da Sead.

O Superintendente de Inovação e Gestão ao Cidadão, Rodrigo Farias, destacou os benefícios dessa revitalização. “É uma conquista importante para todos que utilizam os serviços do Ceac Rodoviária. A revitalização vai melhorar tanto o atendimento ao público quanto o ambiente de trabalho dos nossos servidores. A ação é mais um compromisso do Governo de Sergipe com a humanização do atendimento ao cidadão”, destacou.

Para a Secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, a revitalização traz um novo patamar de qualidade ao atendimento. “É um momento significativo para oferecer um espaço mais humanizado e eficiente, atendendo às necessidades da população sergipana. Esse é o empenho do Governo do Estado em investir na excelência dos serviços oferecidos e proporcionar um ambiente que seja não apenas funcional, mas também acolhedor e acessível a todos os sergipanos”, comentou.

Os atendimentos ao público serão retomados na próxima segunda-feira, 16, enquanto a conclusão dos últimos detalhes da revitalização está prevista para o final do mês.

