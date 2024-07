Cedro de São João realiza campanha educativa de conscientização

A Secretaria Municipal de Saúde de Cedro de São João está promovendo uma importante campanha educativa para conscientizar a população sobre as hepatites virais. A ação abrange uma série de atividades que incluem rodas de conversa, dinâmicas interativas como o jogo de verdadeiro ou falso, além da realização de testes rápidos para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C.

A iniciativa visa não apenas informar a comunidade sobre os riscos e formas de prevenção das hepatites, mas também reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Com a mudança de clima e a chegada do período mais frio do ano, a campanha ganha ainda mais relevância, já que as alterações climáticas podem influenciar na saúde imunológica da população, aumentando a vulnerabilidade a diversas doenças, incluindo as hepatites virais.

Durante as rodas de conversa, profissionais da saúde esclarecem dúvidas e desmistificam informações errôneas sobre as hepatites, promovendo um ambiente de aprendizado e troca de experiências. A dinâmica de verdadeiro e falso é uma maneira lúdica de engajar os participantes, tornando o processo educativo mais leve e interativo.

Além disso, a realização dos testes rápidos possibilita que os moradores de Cedro de São João tenham acesso imediato ao diagnóstico, permitindo que aqueles que testarem positivo possam iniciar o tratamento o quanto antes. A detecção precoce das hepatites é crucial para evitar complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

A secretária municipal de Saúde, Marina Luiza destacou a importância da campanha: “Nosso objetivo é alertar a população sobre a seriedade das hepatites virais e promover ações que possam prevenir o aumento dos casos. A conscientização e o conhecimento são as melhores ferramentas que temos para combater essas doenças.”

Foto assessoria

Texto: Alice Fernandes