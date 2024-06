CEF abre inscrições para Seleção de Projetos que irão compor a programação da CAIXA Cultural

A CAIXA lançou o programa Seleção CAIXA Cultural, que recebe inscrições de projetos artísticos e culturais que irão compor a programação de 2025, quando a CAIXA Cultural completa 45 anos. O período de inscrição será das 12h do dia 3 de junho até às 17h59, horário de Brasília, do dia 17 de julho de 2024.

Os projetos nas áreas artes visuais, cinema, dança, música, teatro e vivências vão ocupar a agenda das unidades em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A possibilidade de circulação dos projetos selecionados entre essas unidades é um dos diferenciais da Seleção.

Nessa edição, a CAIXA implementou melhorias no processo de inscrição para facilitar o encaminhamento de projetos pelos produtores de cultura. Além disso, a inclusão de informações sobre os custos dos projetos foi otimizada em uma única planilha, reduzindo a quantidade de campos a serem preenchidos no sistema. Cada produtor cultural pode inscrever até 10 projetos, independentemente do segmento a que pertençam ou de haver itinerância para cada um deles.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, por meio do preenchimento completo do formulário eletrônico disponível no site da Seleção, onde também consta o regulamento, cuja leitura é essencial. Além disso, o site possui uma área com informações detalhadas acerca da estrutura de cada unidade da CAIXA Cultural, oferecendo aos produtores melhor entendimento dos espaços.

Com o lançamento do Programa Seleção CAIXA Cultural para a programação de 2025, a CAIXA dá continuidade ao investimento em cultura retomado em 2023.

Histórico da Seleção

Em 2023 a seleção atingiu recorde de propostas inscritas, com 7.727 projetos recebidos. Destes, mais de 200 foram selecionados para compor a programação dos espaços, sendo executados entre setembro de 2023 e dezembro de 2024, com geração de mais de 8 mil empregos diretos e indiretos.

CAIXA Cultural

A CAIXA Cultural desenvolve, há mais de quatro décadas, ações voltadas à difusão da cultura brasileira: de oficinas de arte-educação à promoção de espetáculos de música, dança e teatro, além de exposições de obras de arte e do Acervo CAIXA nas galerias. Além da programação presencial nas unidades, a instituição promove atividades on-line, como mediações e cursos de formação.

Para mais informações sobre a seleção pública acesse o site da CAIXA Cultural.

