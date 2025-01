CEHOP INICIA 2025 COM FOCO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VOLTADAS AO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE SERGIPE

A Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop) tem desempenhado um papel importante na fiscalização de obras e reformas destinadas a fortalecer o sistema prisional de Sergipe. Com 12 obras em andamento, distribuídas por municípios como Areia Branca, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, a iniciativa visa proporcionar maior segurança para internos, agentes penitenciários e toda a estrutura carcerária.

Os investimentos somam R$11.325.549,02, recursos que reforçam o compromisso do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), em melhorar a eficiência do sistema penitenciário. Sob supervisão da Cehop, as intervenções incluem reformas, ampliações e novas instalações. Entre os destaques estão a implantação de sistemas de alarmes e combate a incêndio, construção de espaços destinados a videoconferências e cursos de educação a distância, e instalação de reservatórios de água.

Para o presidente da Cehop, Jorge Henrique de Souza, a companhia está empenhada em cumprir seu papel estratégico de garantir qualidade, segurança e cumprimento dos prazos. “Seguimos realizando visitas constantes a fim de assegurar que as intervenções tenham um bom desenvolvimento e cumpram todos os requisitos para esse tipo de obra”, pontuou.

Um dos avanços mais significativos está no Complexo Penitenciário Dr Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão, que recebeu a visita dos fiscais da Cehop recentemente. Os engenheiros da Companhia atestam que a construção de uma nova sala de videoconferência no antigo bloco da lavanderia vem seguindo corretamente o cronograma de obras.

Além disso, o novo espaço atenderá a 50% das audiências realizadas em todo o território sergipano e contribuirá para a redução de custos operacionais em casos que precisam ser feitos em outro estado. Atualmente, o Copemcan faz de 1.200 a 1.500 audiências por mês com apenas quatro salas de videoconferência. O novo projeto prevê ampliação para 12 salas, o que ajudará a reduzir a demanda.

O engenheiro fiscal da Cehop, Júlio César, informou que as obras no Copemcan estão 62% concluídas, com previsão de entrega em fevereiro. “Temos avançado gradativamente em mais um projeto de grande importância para a população. Estamos garantindo que todas as etapas sejam cumpridas, e a fiscalização tem sido rigorosa. Com a conclusão, esperamos que ela agilize a demanda de videoconferências”, afirmou.

Para o policial penal Gilterlan Trindade, 46 anos, a medida do Governo do Estadual de reformar e ampliar esses espaços tem sido assertiva. Com 26 anos de carreira, ele acredita que ações como essas foram fundamentais para que Sergipe encerrasse o ano em primeiro lugar como o estado mais seguro do Nordeste, segundo dados do Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública (Sinesp). “Também graças à fiscalização da Cehop, o andamento desses projetos tem ocorrido com celeridade e qualidade”, destacou.

Foto: Marcos Rodrigues