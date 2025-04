Celebração da fé com Via Sacra marca a programação da Vila da Páscoa

A ação contou também com missa campal e show musical de temática cristã

A Vila da Páscoa, iniciativa do Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), segue proporcionando momentos de fé, cultura e convivência familiar. Na noite da sexta-feira, 11, a programação foi marcada por uma celebração especial da tradição cristã, com a encenação da Via Sacra, seguida de missa campal e show musical com temática religiosa.

Organizada em parceria com a Arquidiocese de Aracaju, a encenação teve início nos Arcos da Orla e reuniu centenas de fiéis. O público acompanhou as 14 estações que representam os últimos passos de Jesus Cristo, desde a condenação até o sepultamento.

“Uma oportunidade de reviver a experiência do amor, da entrega e da esperança. É também um momento para refletirmos sobre o sofrimento humano e a cruz vivida por tantas pessoas em situações difíceis da vida, como doenças e prisões. Rezamos por elas, meditamos os textos bíblicos que fundamentam tudo o que vivenciamos ao longo do trajeto”, destacou o padre Jefferson Santos, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no Mosqueiro.

Logo após a Via Sacra, os fiéis participaram de uma missa campal celebrada em um espaço especialmente preparado para acolher o público.

“Este ambiente, o palco onde celebramos a Santa Missa, tornou-se espaço de meditação sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É uma grande oportunidade de nos prepararmos para a Páscoa, compreendendo o verdadeiro significado desse momento: a entrega de Jesus por amor a todos nós. Que todos que visitarem esse espaço sintam-se tocados por essa mensagem de fé”, complementou o padre Jefferson.

Vilma de Jesus é membro da paróquia São Lucas evangelista e foi prestigiar o evento. “Participo todos os anos e, neste, nosso padre comentou que temos a presença de 33 paróquias. O movimento está muito bonito, tudo bem organizado. Eu amo estar aqui, na presença do Senhor, louvando e agradecendo por tudo: pelo dom da vida, pelas bênçãos. Se estou aqui hoje, é porque Ele me permitiu. Só tenho a agradecer”, disse.

Já para Dênia Santana, a experiência foi inédita. Embora já acompanhe as vias-sacras em sua comunidade, esta foi a primeira vez que participou da celebração na Orla da Atalaia. “Foi uma experiência muito boa e gratificante. Um momento de preparação para reviver tudo o que Jesus passou: o sofrimento, a entrega e, depois, a sua ressurreição gloriosa. A Via Sacra é muito importante na vida de todo cristão”, relatou.

A programação da noite foi encerrada com show musical do cantor Jonny Mendez, no palco da Vila da Páscoa. O repertório trouxe músicas com mensagens de fé, esperança e união

A estrutura da Vila também recebeu elogios pela atenção à acessibilidade. A aracajuana Daniele Ribeiro participou da programação acompanhada da filha, uma criança cadeirante, e destacou a importância da inclusão. “Estou gostando muito da Vila. É uma iniciativa muito boa e bem pensada. Tem roda-gigante e brinquedos inclusivos, sala sensorial e muitos lugares lindos para tirar fotos. Estou encantada com tudo”, declarou.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece diariamente até o dia 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Funcap e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Thiago Santos