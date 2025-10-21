Celebrar 2025 Reúne Grande Público em Noite de Louvor com Aline Barros e Banda Manancial

CA expectativa foi superada: o Celebrar 2025, realizado no domingo, 19 de outubro, na Praça da Juventude, em Itabaianinha, atraiu um grande público, consolidando-se como o maior evento gospel da região. Milhares de pessoas de Itabaianinha e municípios vizinhos lotaram o espaço para uma noite inesquecível de fé e adoração. A principal atração, a cantora Aline Barros, emocionou a multidão com seus sucessos, enquanto a Banda Manancial e os artistas Meire Fonseca, Banda CLV, Wagner Olliveira e Banda Sergipe Gospel completaram o line-up de peso.

O Prefeito destacou a importância de oferecer à população um momento de lazer, união e espiritualidade em um ambiente seguro e familiar. A presença massiva do público, demonstrou o engajamento e a sede da comunidade por celebrações de fé.

Com o sucesso da edição, o Celebrar 2025 encerra mais um ciclo com saldo extremamente positivo, reafirmando o compromisso da gestão com a cultura e o bem-estar do povo de Itabaianinha. A Prefeitura agradece a cada pessoa que compareceu e fez deste dia uma das maiores manifestações de fé e alegria da história recente do município.

Texto e foto assessoria