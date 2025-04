Celi Mitidieri vence prêmio no NFFTY 2025 com o documentário “Culture War”

A cineasta sergipana Celi Mitidieri conquistou o Prêmio do Júri de Melhor Episódio no National Film Festival for Talented Youth (NFFTY) 2025 com seu documentário “Culture War”. O festival, reconhecido como o maior e mais influente para cineastas emergentes de até 24 anos, ocorreu de 3 a 6 de abril em Seattle, Washington.

“Culture War” retrata a luta de uma pequena faculdade em Sarasota, Flórida, que enfrenta desafios impostos por mudanças políticas que ameaçam a liberdade educacional. O documentário oferece uma visão íntima das transformações significativas que afetaram a vida dos estudantes em um curto período. O filme foi produzido pela argentina Milena Montero e por Celi.

Além dessa conquista, o filme também foi indicado na categoria de Série de Não Ficção no 44º College Television Awards, promovido pela Television Academy Foundation. O evento, que reconhece as melhores produções estudantis dos Estados Unidos, teve sua cerimônia de premiação em 5 de abril de 2025, em North Hollywood, Califórnia.

Mitidieri, formada em Cinema pelo Ringling College of Art and Design, também participou do programa Academy Gold Rising, uma iniciativa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que oferece oportunidades para talentos emergentes na indústria cinematográfica. Durante o programa, ela atuou como estagiária e posteriormente integrou a equipe do Oscar, trabalhando diretamente com a imprensa durante a 97ª cerimônia de premiação, realizada em março de 2025.

Atualmente residindo em Los Angeles, Celi continua a desenvolver projetos que buscam inspirar reflexão e promover mudanças sociais por meio do cinema documental. Sobre sua preferência pelo formato documental, ela comenta:

“Descobri na faculdade que queria fazer documentários. Inicialmente, pensei em escrever e dirigir projetos de ficção, mas, ao longo das aulas, percebi que me identificava mais com projetos que retratam a realidade através do cinema. Sempre foi meu objetivo apresentar histórias com autenticidade, dando voz a perspectivas pouco exploradas na grande mídia.”