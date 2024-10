Cemitério São João Batista oferece georreferenciamento

No Cemitério São João Batista (CSJB), um dos mais tradicionais de Aracaju, a semana foi marcada por intenso trabalho de preparação para receber as famílias que visitarão os túmulos de seus entes queridos no Dia de Finados, 2 de novembro. Além da manutenção rotineira na área interna, está em andamento o mutirão de limpeza que ocorre no entorno do cemitério. Há ainda o serviço de georreferenciamento para auxiliar os visitantes na localização exata dos túmulos.

Esse sistema tecnológico, implementado pela Prefeitura de Aracaju através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), permite consultas online pela ferramenta Siscart, acessível no site aracaju.sicart.com.br/webgis, onde é possível inserir o nome completo do falecido para encontrar a localização exata e verificar se o corpo já foi exumado.

“Antes, a contagem de gavetas era feita manualmente, o que dificultava o controle. Agora, o sistema permite um gerenciamento mais rigoroso, otimizando o fluxo de entrada e saída,” explica o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Márcio Brayner. Ele acrescenta que há planos para expandir o georreferenciamento para o cemitério Maria Helena Alves, no bairro Coroa do Meio.

Além dos cuidados diários, o CSJB e outros cemitérios públicos, como o Helena Bandeira, no bairro Atalaia, e o inativo ABC, no Jardins, estão recebendo melhorias. “Os serviços de limpeza e manutenção são intensificados na semana que antecede o Dia de Finados, visando oferecer mais conforto aos familiares em visita,” afirma o presidente da Emsurb, Bruno Moraes.

Modernização

Nos últimos anos, o Cemitério São João Batista passou por significativas melhorias. Um novo ossuário foi construído, mais ventilado e arejado, além da modernização da sede administrativa, com reformas nos banheiros, refeitório, capela e área de convivência para os servidores. “A modernização do espaço foi essencial para melhorar o atendimento à população e garantir o respeito aos sepultados e suas famílias,” destaca Márcio.

O CSJB realiza cerca de 150 sepultamentos mensais, atendendo uma alta demanda. Com 68 blocos de gavetas e 4.527 vagas, das quais cerca de 570 ainda estão disponíveis, o cemitério possui 1.664 jazigos perpétuos e um ossuário para 1.000 restos mortais.

A Prefeitura de Aracaju já tem planos para a construção de um novo cemitério, previsto para atender as necessidades da capital. “Há uma pactuação com o Ministério Público estadual, com medidas a serem adotadas até janeiro de 2025. Os estudos para a nova localização estão bem avançados e devem ser apresentados ao MPE ainda este ano. O novo cemitério seguirá as normas ambientais mais modernas, será um cemitério ecológico,” conclui o presidente Bruno Moraes.

Foto: Matheus Varjão

Ascom Emsurb