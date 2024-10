Cena Nordeste Festival aterrissa em Aracaju em celebração da cultura nordestina

Com uma agenda repleta de grandes atrações, nos vários eixos e categorias culturais, o consórcio nordeste e sua curadoria, formada por grandes ícones da cultura nordestina, em Sergipe, com realização da FUNCAPSE, do governo do Estado de Sergipe e outros membros do consórcio.

O Centro de criatividade, de Aracaju, em Sergipe localizado no bairro Getúlio Vargas, em frente ao quilombo urbano Maloca, será palco da próxima edição do Cena Nordeste Festival, que acontece nesta sexta-feira e sábado, dias 11 e 12.

O evento é uma iniciativa artístico-cultural inédita que está mobilizando os nove estados da região em encontros realizados durante o ano de 2024. O evento conta com apresentações artísticas, a presença de autoridades da cultura e representantes de todos os estados, curadores das diferentes manifestações artísticas que vão ser apresentadas.

O Cena Nordeste Festival é uma iniciativa do Consórcio Nordeste que começou a ser gestado em 2023 pela Câmara Temática da Cultura da entidade. E que, agora em 2024, começa a ser executado a partir do esforço conjunto de todos os estados. Em cada um dos encontros, haverá um intercâmbio nas linguagens de audiovisual, grafite, teatro, dança, circo, forró, cultura popular e música.

A ideia segundo o gestor púbico, responsável pelo evento, “é celebrar a arte e a cultura nordestina através do Festival Cena Nordeste. Esse Festival simboliza o compromisso do Consórcio Nordeste, através da nossa Câmara Temática da Cultura, em promover o intercâmbio cultural entre os estados da nossa região, fortalecendo a nossa integridade regional e impulsionando o desenvolvimento econômico”.

“Nós do grupo para folclórico Mestre Saci Quilombola, estamos celebrando a nossa participação do Cena Nordeste, que é um projeto que reúne os nove estados nordestinos em torno da circulação, da troca, do intercâmbio artístico. Várias linguagens envolvidas e todos os estados participando. Vida longa à Cena Nordeste”, celebra Mestre Saci da comunidade quilombo maloca.

O grupo para folclórico do mestre saci Quilombola, tem se apresentado no ano de 2024 em eventos culturais, afirmativos, socio ambientais, sempre levando os ritmos regionais sergipanos. Este ano participaram do Aldeia Sesc realizado pela Fecomercio; do dia do folclore realizado pela FUNCAPSE, ambos no calçadão de Aracaju em formato de cortejo; do palco livre da feirinha da gambiarra; do lançamento do projeto Ilè Iwé do MPSE e as secretarias a cultura municipal da cultura da região metropolitana de Aracaju. Mestre Saci foi também homenageado pelo grau mérito universidade pela Universidade Federal de Sergipe como mestres dos saberes e da cultura popular; 7º festival Internacional de Graffiti Santa maria Aracaju SE, realização da CUFA Sergipe; entrevistado pelo programa é coisa nossa da Tv Câmara; homenageado na semana do folclore na EMEI Benjamin Alves De Carvalho; evento da igualdade racial promovido pela secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania; da seção da implantação do protocolo antirracista em Aracaju – Sessão Especial “Desafios para a Implementação de um Plano Antirracista na Cidade de Aracaju”, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), proposta pelo vereador Elber Batalha (PSB). Em discussão, o Projeto de Lei 353/2023, também de autoria do parlamentar, que visa implementar o treinamento para grandes estabelecimentos comerciais da capital, visando uma abordagem adequada.

Após Aracaju, teremos a cena nordeste nos dias (16 e 17 de novembro) em Fortaleza e Salvador (7 e 8 de dezembro).

Conheça os curadores do Festival Cena Nordeste

SHIKO (PB)

Graffiti

LINDOLFO AMARAL (SE)

Cultura Popular

AMÉLIA CUNHA (MA)

Música

ANTONIEL MACHADO RIBEIRO (PI)

Forró

CINTIA LIMA (PE)

Audiovisual

FERNANDO YAMAMOTO (RN)

Teatro

ANDRÉA BARDAWIL (CE)

Dança

KUKA MATOS (BA)

Circo

CLEONILSON ALVES (AL)

Cultura Popular

