Cencosud Brasil celebra atuação dos açougueiros em suas lojas

No dia 9 de outubro, Dia do Açougueiro, o grupo Cencosud Brasil, um dos maiores supermercadistas do país, celebra a data dedicada a reconhecer a importância desses profissionais que desempenham um papel fundamental na rotina dos supermercados e, consequentemente, na alimentação das famílias brasileiras.

Além de valorizar os mais de 400 colaboradores que atuam nas lojas do grupo, a Cencosud Brasil está com diversas oportunidades nas redes Prezunic, Bretas, GBarbosa e Giga Atacado.

O açougue é um dos setores mais importantes da loja e que contribui para a fidelização do cliente. Isso porque a atividade deste profissional necessita conhecimento técnico sobre cortes e tipos de carne, mas, principalmente, em estabelecer uma relação de confiança com os clientes ao oferecer produtos de qualidade, recomendações personalizadas e orientações sobre o preparo ideal, alinhados ao propósito do grupo de Servir de forma extraordinária em cada momento.

Açougueiro há 40 anos, Jorge Henrique Barbosa começou a trabalhar cedo. Aos 14, ele fazia locução num açougue de rua, buscando atrair os clientes para a loja. Aos poucos, foi aprendendo com os mais experientes e, hoje, é responsável por treinar e capacitar os açougueiros que atuam na rede carioca Prezunic, no Rio de Janeiro. “Para ser açougueiro é preciso, em primeiro lugar, gostar do que faz. A partir daí, além de conhecer cada tipo de carne e saber preparar os cortes, é fundamental estar atento aos detalhes, não abrir mão da qualidade e manter a vitrine sempre abastecida e bem arrumada”, indica o profissional.

Uma das alegrias de Jorge é ver a evolução dos novos colaboradores no Prezunic. “Já formei auxiliares que se tornaram açougueiros e, depois de um tempo, chegaram a gerenciadores de setor. Fico muito feliz em poder passar minha experiência para quem está começando e contribuir para dar continuidade a essa verdadeira arte”, ressalta Jorge.

Capacitação e carreira

A Cencosud Brasil investe continuamente na capacitação e valorização do seu time de açougueiros, com programas de treinamento, certificações e modernização de estruturas e equipamentos. Essas iniciativas refletem compromisso com a qualidade do atendimento e o desenvolvimento profissional de suas equipes. Um dos exemplos é a Escola de Perecíveis, lançada recentemente nas redes GBarbosa e Perini, que atuam no Nordeste, proporcionando um programa de três meses de treinamento para colaboradores, visando padronizar os serviços nas áreas de Açougue e Padaria.

A primeira turma do Nordeste conta com 114 alunos, sendo 49 no açougue. As aulas práticas são conduzidas por 56 formadores, que promovem troca de experiências, garantem o padrão de qualidade e reforçam a importância do desenvolvimento de cada colaborador. Celso Batista Rodrigues, operador de Perecíveis do GBarbosa Luzia, em Aracaju, tem grandes expectativas quanto à sua participação na Escola de Açougue. “Comecei como zelador, depois fui para o setor de mercearia e há sete anos atuo em perecíveis. Gosto de aprender e quero crescer profissionalmente”, conta.

Mais do que um ofício, ser açougueiro é uma profissão que exige técnica, responsabilidade e paixão pelo que se faz. No Dia do Açougueiro, a Cencosud Brasil homenageia todos os profissionais que mantêm viva essa tradição e contribuem diariamente para levar qualidade e sabor às mesas dos brasileiros.

Oportunidades no setor

Os interessados em fazer parte da Cencosud Brasil podem conferir as vagas disponíveis no portal de vagas (https://cencosudbrasil.gupy.io) ou aproveitar os feirões de emprego promovidos pelas bandeiras em diversas localidades. O grupo oferece benefícios como PPLR, plano de saúde, odontológico, seguro de vida, desconto em compras na rede, convênios educacionais, entre outros.

