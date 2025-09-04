Cencosud investe na formação de especialistas em Padaria e Açougue, em Sergipe

Por meio de capacitação e valorização de jovens talentos, Escola de Perecíveis contribuirá para aprimorar a experiência de compra dos clientes

Com foco no desenvolvimento dos colaboradores e dedicada a garantir qualidade em toda a sua oferta de produtos e serviços, a Cencosud Brasil, uma das maiores supermercadistas do país, lançou a Escola de Perecíveis nas redes GBarbosa e Perini.

Com duração de três meses, o programa tem como objetivo preparar tecnicamente os colaboradores, além de padronizar os serviços nas áreas de Açougue e Padaria, reforçando a proposta de valor de ser referência em frescor, qualidade, variedade e atendimento nas regiões onde atua. Além do GBarbosa e Perini, o programa já está presente na rede de supermercados Prezunic, do Rio de Janeiro.

A primeira turma do Nordeste reúne 114 alunos, sendo 49 na área de Açougue e 65 na de Padaria. As aulas práticas são conduzidas por 56 formadores, colegas reconhecidos por sua expertise, que promovem troca de experiências, garantem o padrão de qualidade e reforçam a importância do desenvolvimento de cada pessoa nesse processo.

Entre os alunos da turma de Padaria está Celso Batista Rodrigues, operador de Perecíveis do GBarbosa Luzia, em Aracaju/SE. Celso tem grandes expectativas quanto à sua participação na Escola de Açougue. “Comecei como zelador, depois fui para o setor de Mercearia e há sete anos atuo em Perecíveis. Gosto de aprender e quero crescer profissionalmente”, conta.

Este aprimoramento contínuo é fundamental para acompanhar as mudanças do mercado e as expectativas dos clientes, alinhado ao propósito da Cencosud de Servir de forma extraordinária em cada momento. “Mais do que uma capacitação, a Escola de Perecíveis representa o investimento real em nossos talentos, sendo o grande diferencial da companhia. Nosso objetivo é transformar conhecimento em ações que gerem resultados concretos e duradouros”, destaca Laila Leite, gerente de Capacitação, Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Cencosud Brasil.

Entre as alunas da Escola de Padaria do Prezunic, no Rio de Janeiro, está Lorany da Silva. Ela entrou na rede há três anos, com Jovem Aprendiz no setor de Mercearia, mas logo se apaixonou pela Padaria. Efetivada em 2023, ela atua no setor como operadora na loja de Campo Grande. “O curso está sendo maravilhoso para mim. Estou aprendendo várias técnicas e me sinto valorizada pela empresa. Quando terminar a formação, pretendo me candidatar a uma vaga de padeira assim que houver disponibilidade e ir além, a partir das próximas oportunidades que surgirem”, afirma.

Com abordagem prática e alinhada à experiência do time de Supervisão Técnica, a Escola de Perecíveis também reconhece o desempenho dos participantes e o envolvimento dos líderes de Operação que fazem do projeto uma verdadeira plataforma de crescimento, reforçando o compromisso da Cencosud em contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das comunidades onde atua.

Texto e foto Shirley Vidal