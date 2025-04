Cenografia da Vila da Páscoa tem encantado sergipanos e turistas na Orla de Atalaia

Projeto arquitetônico e de decoração da Vila da Páscoa foi desenvolvido pela Êxito Eventos, empresa sergipana com 27 anos de atuação no mercado de montagem de estruturas para eventos e cenografia.

Quem já visitou ou viu imagens da Vila da Páscoa, montada na região dos lagos da Orla de Atalaia, deve imaginar o tamanho da dedicação e experiência que a empresa responsável por dar vida ao projeto possui, afinal de contas, são vários ambientes muito bem-projetados, com uma cenografia e elementos de decoração dignos dos melhores filmes e peças de teatro nacionais. Toda concepção do projeto, montagem e construção dos espaços, cenografia e decoração da Vila da Páscoa é da Êxito Eventos, empresa referência no mercado regional com 27 anos de atuação.

A Vila da Páscoa ganhou vida através do trabalho de aproximadamente 50 pessoas, entre arquiteta, decoradora, marceneiros, eletricistas, tapeceiros e demais profissionais que compõem os times de produção e montagem da Êxito. Os projetos arquitetônico e de decoração foram desenvolvidos por Joana Arruda e Mahyra Prudente, respectivamente, tão logo o resultado da licitação foi publicado, e seguindo as especificações exigidas pelo contratante.

“Com os projetos aprovados, os times entraram em cena e mais uma vez brilharam, pois o resultado é incontestável: beleza, leveza e cenários que transportam os visitantes para um mundo cheio de encanto e representatividade”, declarou o empresário Alexandre Porto, diretor da Êxito Eventos.

E para esse trabalho, em especial, Alexandre Porto contou que a empresa fez o lançamento de mais um produto do portfólio: iluminação festiva, que na Vila da Páscoa foi utilizada no totem com a inscrição “Feliz Páscoa”; nos galhardetes com desenhos iluminados, estruturas que são fixadas no topo dos postes de iluminação pública; e em mais alguns outros pontos do espaço. “Essa é mais uma possibilidade para nossos clientes, porque o intuito da empresa é ser cada vez mais completa quando o assunto é montagem de estrutura para eventos”, informou.

Beleza por toda a parte

Além da igreja, da toca dos coelhos, do labirinto, da fábrica de chocolate, praça de alimentação, das casinhas que abrigam o artesanato sergipano, e dos cenários da Santa Ceia, Via Sacra, crucificação e ressurreição de Jesus, a atenção dos visitantes tem sido capturada pelo grande ovo de chocolate que dá as boas-vindas a quem visita o local; pela árvore de ovos de páscoa; e pelos grandes coelhos em fibra de vidro espalhados pela região dos lagos.

Esses últimos elementos, os coelhos, foram confeccionados pelo artista são-cristovense Edson Santos, mais conhecido como Miau, que apesar de ter iniciado na arte aos 14 anos, como pintor, somente em 2015 iniciou a caminhada como artista plástico. Entre as obras assinadas por ele estão o famoso caranguejo instalado na passarela da Orla de Atalaia; a estátua de Irmã Dulce dos Pobres, instalada em Itabaiana; e as abelhas gigantes do parque da Sementeira.

“Aracaju tem excelentes artistas, excelentes fornecedores, mas muitas vezes eles são desconhecidos até para nós, que estamos no mercado, como foi o caso do Miau. Por pouco não contratamos um artista plástico do Espírito Santo, pois não conseguíamos indicação local, mas como a nossa prática é sempre valorizar tudo o que é de Sergipe, a nossa persistência venceu e nós o encontramos, e que excelente escolha fizemos”, comemorou Mahyra Prudente. Para Miau, a parceria com a Êxito Eventos foi muito boa, e certamente ajudará ainda mais a fazer com que o trabalho que ele desenvolve ganhe o mundo.

“Gostei bastante de atuar com a Êxito pela atenção e preocupação que tiveram com o trabalho, sempre visitando o ateliê. Eu gosto quando o cliente acompanha o processo de produção de perto. Fiquei feliz também por essa valorização, enquanto artista. Graças a Deus, aos poucos estou sendo conhecido e reconhecido pela minha arte, e foi muito bom fazer os coelhos da Vila da Páscoa. Estou orgulhoso em poder demonstrar minha obra em um evento tão grandioso e importante, que recebe visitantes de todo o país”, observou o artista plástico.

Texto e foto Andréa Moura